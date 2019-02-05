Onur Recep Kıvrak ve Esteban Alvarado'nun takımdan ayrılmasının ardından kaleyi genç isim Uğurcan Çakır'a teslim eden Trabzonspor, son oynanan MKE Ankaragücü karşılaşmasında Uğurcan Çakır'ın sakatlanmasının ardından altyapısından A takıma kaleci takviyesi yaptı.

Kadrosunda Uğurcan Çakır, Arda Akbulut ve Muzaffer Cem Kablan olmak üzere altyapısından yetişen 3 kaleciyi bulunduran bordo-mavililer, son olarak yine altyapıda U16 ve U17 kategorilerinde forma giyen 2003 doğumlu kaleci Kağan Moradaoğlu ile profesyonel sözleşme imzaladı. 4 Şubat 2019 tarihinde imzalanan sözleşme, 31 Mayıs 2021 yılına kadar geçerli olacak.