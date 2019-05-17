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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? TS BJK maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor Beşiktaş maçı ile ilgili detaylar, ligin bitmesine 2 hafta kala merak ediliyor. Süper Lig puan cetvelinde 3. sırada yer alan ve şampiyonluk umudunu son ana kadar diri tutmak isteyen Beşiktaş, Trabzonspor'u yenmek zorunda. Peki Trabzonspor Beşiktaş maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Trabzonspor Beşiktaş

Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman? Trabzonspor Beşiktaş maçı hangi kanalda? soruları hem taraftarlar hem de futbolseverler tarafından araştırılıyor. Ligin bitmesine 2 hafta kala aralarında sadece averaj farkı olan Galatasaray ve Başakşehir derbisi, Beşiktaş içinde hayati önem taşıyor. Derbiden çıkacak beraberlik be Beşiktaş'ın Trabzonspor'u yenmesi liderlik yarışındaki heyecanı son haftaya taşıyabilecek. Avrupa kupalarına katılmayı garantileyen Trabzonspor ise, ligdeki üçüncülük şansını devam ettirmek için mücadele edecek. İşte Trabzonspor Beşiktaş maçı ile ilgili detaylar...

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA? NE ZAMAN?

Trabzonspor Beşiktaş maçı 18 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da Medical Park Stadyumu'nda başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS HD 1 kanalından canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HAKEMLERİ BELLİ OLDU

Trabzonspor - Beşiktaş maçında Fırat Aydınus düdük çalacak. Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Süleyman Özay yapacak.

TRABZONSPOR 10 MAÇLIK YENİLMEZLİĞİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Spor Toto Süper Lig'de sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek olan Trabzonspor, yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. Oynadığı son 10 maçta 7 galibiyet 3 beraberlik alan bordo-mavililer şampiyonluk mücadelesi veren rakibi karşısında bu unvanını korumak istiyor. Avrupa kupalarına katılmayı garantileyen Karadeniz ekibi, ligdeki üçüncülük şansını devam ettirmek için de siyah-beyazlıları Trabzon'dan eli boş göndermenin hesaplarını yapıyor.

BEŞİKTAŞ, KONDİSYON ÇALIŞTI

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde kondisyon ve taktik çalışma yapıldı.

Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, hazırlıklarını bugün saat 11.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve daha sonra Trabzon'a giderek kampa girecek.

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