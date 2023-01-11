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Haberler Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor'da Abdullah Avcı görevine devam edecek! Kadro dışılar yolda!
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Trabzonspor'da Abdullah Avcı görevine devam edecek!

Trabzonspor'da yönetim, teknik direktör Abdullah Avcı'ya destek verdi. Zirvenin 10 puan gerisinde bulunan Avcı görevine devam edecek; Yusuf Yazıcı ve Yusuf Erdoğan başta olmak üzere bazı isimler kadro dışı kalacak!

Trabzonspor'da Abdullah Avcı görevine devam edecek! Kadro dışılar yolda!

Süper lig'in son şampiyonu Trabzonspor bu sezon büyük hüsran yaşıyor. Şampiyonlar Ligi'ne katılamayan, UEFA Avrupa Ligi'nde de gruptan çıkamayan bordo-mavililer, Süper Lig'de ise zirvenin 10 puan uzağına kaldı.

YÖNETİMDEN DESTEK GELDİ

Habertürk TV'den Ayhan Şensoy'un haberine göre 5-0'lık Alanyaspor mağlubiyeti sonrası kendi durumunu gözden geçireceğini belirten teknik direktör Abdullah Avcı'ya yönetimden destek geldi. 59 yaşındaki teknik adam göreve devam edecek.

YUSUF YAZICI VE YUSUF ERDOĞAN KADRO DIŞI KALACAK

Abdullah Avcı takımı yeniden ayağa kaldırmak için ekibiyle kolları sıvadı. Avcı başta Yusuf Yazıcı ve Yusuf Erdoğan olmak üzere bazı oyuncuları kadro dışı bırakmaya hazırlanıyor.

Oyuncularla toplantı yapacak olan tecrübeli teknik direktör tek tek sorunları anlatacak. Rahatsızlık duyduğu konuları ve sahada nelerin yanlış yapıldığını paylaşacak.

UĞURCAN ÇAKIR BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Bu arada Trabzonspor'da kaleci Uğurcan Çakır da büyük düşüş yaşıyor. Geçen sezon elde edilen şampiyonluğun ardından Avrupa'ya transferi gerçekleşmeyen 26 yaşındaki kaleci bu sezon performansıyla hayal kırıklığı yarattı.

Trabzonspor geçen sezon Süper lig'de 38 maçta kalesinde 36 gol görürken, bu sezon ise 17 maçta 25 gol yedi. Uğurcan Çakır bu sezon ilk 11 şansı bulan kaleciler arasında yüzde 56 ile en kötü kurtarış yüzdesine sahip olan isim.

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