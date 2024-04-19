Trabzonspor'dan Olympiakos forması giyen Masouras için açıklama!

Trabzonspor, Olympiakos forması giyen Giorgos Masouras ile ilgili bir açıklama yaptı.

Bordo-mavili takımdan yapılan açıklamada Masouras ile ilgili çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Giorgos Masouras'ın kulübümüze transferiyle alakalı bazı haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında yer alan 'iddialar' gerçeği yansıtmamaktadır. Adı geçen futbolcu ile ilgili kulübümüzün herhangi bir transfer çalışması yoktur."