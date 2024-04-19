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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor'dan Olympiakos forması giyen Masouras için açıklama! - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor'dan Olympiakos forması giyen Masouras için açıklama!

        Trabzonspor, Olympiakos forması giyen Giorgos Masouras ile ilgili çıkan transfer haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.04.2024 - 19:31 Güncelleme: 19.04.2024 - 19:31
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        Trabzonspor'dan resmi transfer açıklaması!
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        Trabzonspor, Olympiakos forması giyen Giorgos Masouras ile ilgili bir açıklama yaptı.

        Bordo-mavili takımdan yapılan açıklamada Masouras ile ilgili çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

        Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:

        "Profesyonel futbolcu Giorgos Masouras'ın kulübümüze transferiyle alakalı bazı haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında yer alan 'iddialar' gerçeği yansıtmamaktadır. Adı geçen futbolcu ile ilgili kulübümüzün herhangi bir transfer çalışması yoktur."

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