Trabzonspor'dan taraftara açık antrenman!

"HER MAÇI KAZANMAK İÇİN SAHADA OLACAĞIZ"

Tekke, sezon sonuna kadar istedikleri seviyeye ulaşmak için çalışacaklarını belirterek, "Sezon sonuna kadar istediklerimizin bir kısmını çözebilirsek, inşallah sonrasında çok daha iyi olacağız. Sahada her maçı kazanmak için mücadele edeceğiz. Ancak şu an bir yandan sistemi inşa ederken bir yandan da eksiklikleri gidermeye çalışıyoruz. Bu süreç eleştirilebilir ama ben antrenmanda çalıştıklarımızı sahada görmek isteyen bir teknik adamım" diye konuştu.