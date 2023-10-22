Trabzonspor eski Asbaşkanı Nevzat Ergüney hayatını kaybetti Trabzonspor eski Asbaşkanı ve Divan Kurulu Üyesi Nevzat Ergüney (73) çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde hayatını kaybetti

Trabzonspor´da bir dönem Asbaşkanlık ve Genel Sekreterlik görevlerinde bulunan ve halen Divan Kurulu üyesi olan Nevzat Ergüney, çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kaşüstü Kampüsü´nde sabah saatlerinde hayatını kaybetti. 1997-1999 yıllarında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyeliği de yapan Ergüney´i cenazesi, yarın İskenderpaşa Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası aile kabristanlığında defnedilecek.

TRABZONSPOR´DAN TAZİYE MESAJI

Trabzonspor Kulübü, Ergüney´in vefatı nedeniyle taziye mesajı yayınladı. Mesajda, "Eski Asbaşkanlarımızdan ve Divan kurulu üyemiz Nevzat Ergüney´in vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Ergüney´e Allah´tan rahmet; ailesi, yakınları, sevenleri ve camiamıza başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.