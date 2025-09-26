Habertürk
Habertürk
        Trabzonspor, Fatih Karagümrük deplasmanında - Trabzonspor Haberleri

Trabzonspor, Fatih Karagümrük deplasmanında

        Trabzonspor, Fatih Karagümrük deplasmanında

        Süper Lig'in 7'nci haftasında Trabzonspor,  27 Eylül Cumartesi günü (yarın) Fatih Karagümrük'ün konuğu olacak. İki takım Süper Lig'de 11'inci kez karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2025 - 12:56 Güncelleme: 26.09.2025 - 12:56
        Trabzonspor, Fatih Karagümrük deplasmanında
        Süper Lig’in 7’nci hafta maçında Trabzonspor, 27 Eylül Cumartesi günü (yarın) deplasmanda Misirli.com.tr Fatih Karagümrük ile puan mücadelesi verecek. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak olan maçta hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak.

        Trabzonspor ile Karagümrük takımları tarihlerinde ilk kez 1968 yılında 2’nci Lig’de karşı karşıya geldi. İki takım o günden bugüne 10’u Süper Lig, 2’si 2’nci Lig ve 3’ü Türkiye Kupası olmak üzere 15 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalarda Trabzonspor’un 11 galibiyeti, Fatih Karagümrük’ün 1 galibiyeti bulunurken 3 maç da beraberlikle sonuçlandı.

        Süper Lig’de 10 kez karşı karşıya gelen iki takımdan Trabzonspor’un 7, Fatih Karagümrük’ün 1 galibiyeti bulunurken 2 maç berabere sonuçlandı.

        TRABZONSPOR GALİBİYET HASRETİNİ BİTİRMEK İSTİYOR

        Ligde haftaya 11 puanla 5. sırada giren Trabzonspor, deplasmanda kazanarak 3 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor. 3 puanla 17’nci sırada bulunan Fatih Karagümrük ise sahadan puan ya da puanlarla ayrılarak alt sıralardan yukarılara tırmanmak istiyor.

