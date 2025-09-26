Trabzonspor, Fatih Karagümrük deplasmanında

Süper Lig’in 7’nci hafta maçında Trabzonspor, 27 Eylül Cumartesi günü (yarın) deplasmanda Misirli.com.tr Fatih Karagümrük ile puan mücadelesi verecek. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak olan maçta hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak.

Trabzonspor ile Karagümrük takımları tarihlerinde ilk kez 1968 yılında 2’nci Lig’de karşı karşıya geldi. İki takım o günden bugüne 10’u Süper Lig, 2’si 2’nci Lig ve 3’ü Türkiye Kupası olmak üzere 15 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalarda Trabzonspor’un 11 galibiyeti, Fatih Karagümrük’ün 1 galibiyeti bulunurken 3 maç da beraberlikle sonuçlandı.

Süper Lig’de 10 kez karşı karşıya gelen iki takımdan Trabzonspor’un 7, Fatih Karagümrük’ün 1 galibiyeti bulunurken 2 maç berabere sonuçlandı.