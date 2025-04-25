Trabzonspor U19 - Salzburg U19: 2-1 (MAÇ SONUCU)

UEFA Gençlik Ligi'nde fırtınalar estiren Trabzonspor U19 Takımı, tarih yazmaya devam ediyor... Bordo-mavili gençler, UEFA Gençlik Ligi yarı finalinde karşılaştığı Avusturya ekibi Salzburg'u 2-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan Colovray Sports Centre'da oynanan maçta ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda fırtına gibi esen Trabzonspor, 72'de Yiğit Kemal Turan ve 89'da Boran Başkan'ın ceza sahası dışından attığı iki nefis golle final biletini kaptı ve tarihte bunu başaran ilk Türk kulübü oldu.

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Salzburg'un tek golü 85'te Mellberg'den geldi.

Öte yandan Salzburg 39. dakikada Oliver Lukic'le penaltı atışından yararlanamadı.