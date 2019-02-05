Trabzonspor Ümraniyespor maçı hangi kalanda? Saat kaçta? sorusu taraftarların yanı sıra tüm futbolseverler tarafından araştırılıyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda finale adım adım gidilirken, çeyrek final maçları bu akşam Trabzonspor Ümraniyespor maçı ile başlayacak. İşte Trabzonspor Ümraniyespor maçına dair detaylar...

TRABZONSPOR ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Ümraniyespor maçı bugün saat 20.30'da Medical Park Stadyumu'nda başlayacak. Karşılaşmayı A2 TV canlı olarak yayınlanacak.

MAÇIN HAKEMLERİ

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 5 Şubat Salı günü Şenol Güneş Kompleksi'nde Trabzonspor ile Ümraniyespor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Uğurlu'nun yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Serkan Çınar ikilisi yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Alper Çetin olacak.

TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL MAÇLARI

6 Şubat Çarşamba

18.30 EY Malatyaspor-Göztepe

20.30 Galatasaray-Hatayspor

7 Şubat Perşembe

20.30 Akhisarspor-Kasımpaşa