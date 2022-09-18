Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK'yi ağırlayacak. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan naklen ekranlara gelecek.
UEFA Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız'ı 2-1 mağlup ederek Avrupa kupalarında 1119 günlük galibiyet hasretini sonlandıran bordo-mavililer, ligde de Gaziantep FK'yi yenerek milli maç nedeniyle verilecek araya moralli bir şekilde girmek istiyor.
Ligde 3 galibiyet,1 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 10 puan toplayan Karadeniz ekibi, zorlu maçtan galibiyetle ayrılarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.
Trabzonspor'da Edin Visca, Dorukhan Toköz, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Buruno Peres, Yusuf Yazıcı, Gbamin ve Larsen'in sakatlıkları bulunuyor.
MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Doğucan, Bartra, Denswil, Eren, Siopis, Hamsik, Bardhi, Bakasetas, Trezeguet, Gomez (Umut).
GaziantepFK: Günay, Kitsou, Ertuğrul, Djilobodji, Hanousek, Abdulkadir Parmak, Jevtovic, Mustafa, Maxim, Sagal, Figueiredo.
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