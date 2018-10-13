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Denetimler farklı gün ve saatlerde sürecek
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Trafik cezaları havadan tespitle geldi

İçişleri Bakanlığının trafik kazalarını önleme amacıyla başlattığı 100 günlük eylem planı kapsamında helikopterle trafik denetimi gerçekleştiren Jandarma Genel Komutanlığı ekipleri, kuralları ihlal ettiği belirlenen sürücülere cezai işlem uyguladı. Kural ihlali havadan belirlenen 67 sürücüye uygulama noktasında trafik cezası kesildi. Havadan yapılan denetimlerde bir günde 835 araç kontrol edildi, kural ihlalinden 15 bin 885 lira ceza uygulandı

13.10.2018 - 14:40 | Güncelleme:

İçişleri Bakanlığının trafik kazalarını önleme amacıyla başlattığı 100 günlük eylem planı kapsamında helikopterle trafik denetimi gerçekleştiren Jandarma Genel Komutanlığı ekipleri, kuralları ihlal ettiği belirlenen sürücülere cezai işlem uyguladı.

AA ekibinin de yer aldığı havadan denetimlerde, kural ihlali yapanları havadan tespit eden ekipler, bu araçları uygulama noktalarına bildirdi.

Kontrol noktasındaki güvenlik güçleri de hem helikopterdeki ekipler tarafından hem de drone yardımıyla kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücülere cezai işlem uyguladı.

Denetimlerde, otoyol ve şehirler arası karayollarında gözlenen sağ şerit veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme-makas atma, hatalı sollama, hız sınırını aşma, yakın takip ve karayolunda zorunlu haller dışında duraklamak/park etmek gibi ihlallerin önlenmesi başta olmak üzere ana arterlerde trafiği aksatacak durum ve ihlallere daha hızlı müdahale edilmesi amaçlandı.

KURAL İHLALİ YAPAN SÜRÜCÜLER HAVADAN TESPİT EDİLDİ

Havadan yapılan tespitlerde 67 araca, kural ihlalinden 15 bin 885 lira ceza uygulandı. 23 araç trafikten men edildi, 835 araç kontrolden geçirildi.

Yetkililer, hava destekli denetimlerin, farklı gün ve saatlerde süreceğini belirtti.

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YORUMLAR 16
  • Misafir 13 saniye önce
    zengin ülkeyiz ya helikopter ile denetim. Cari fazla bile verdik .
  • Misafir 24 saniye önce
    helikopter ne kadar yakit yakti
  • Misafir 50 saniye önce
    Çok parasız kalmışız demekki yazık günah bu millete
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