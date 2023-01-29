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Haberler Gündem 3. Sayfa Trafik cezası öderken dolandırıldılar!
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Trafik cezası öderken dolandırıldılar! Ödeme yaparken siteye dikkat!

İstanbul'da Alparslan K., internette kurduğu sahte trafik cezası ödeme sitesiyle elde ettiği kart bilgileriyle vatandaşları dolandırdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği, şüphelinin yakalanmamak için, adres vermediği, satın aldıklarını bir kargo şirketinin bürosundan teslim aldığını belirledi. Polis, e-ticaret sitelerinden alışveriş yapan şüpheliyi satın aldıklarını teslim almaya geldiği kargo şirketinde operasyonla yakaladı

Trafik cezası öderken dolandırıldılar!
DHA

Sahte trafik cezası ödeme sitesiyle dolandırıcılık yapan şüpheli Alparslan K. (49), polisin operasyonuyla gözaltına alındı. Şüphelinin satın aldıklarını teslim almaya geldiği kargo şirketinde yakalandığı görüntüler polis kamerası tarafından kaydedildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından çaldığı kart bilgileriyle alışveriş yapan bir kişiyi yakalamak için operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalarda şüphelinin internette sahte bir trafik cezası ödeme sitesi kurduğu, buradan ödeme yapmak isteyen kişilerin kart bilgilerini kaydettiği tespit edildi.

YAKALANMAMAK İÇİN ADRES VERMEMİŞ

Polis yaptığı takiple şüphelinin mağdurların kart bilgilerini kullanarak e-ticaret sitelerinde alışveriş yaptığını belirledi. Şüphelinin yakalanmamak için, adres vermediği, satın aldıklarını bir kargo şirketinin bürosundan teslim aldığı belirlendi.

KARGO TESLİMATINDA SUÇÜSTÜ

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Bakırköy'deki bir kargo şirketi bürosunda suç üstü yapmak için önlem aldı. Çalıntı kart bilgileriyle satın aldığı ziynet eşyası ve cep telefonlarını teslim almaya gelen şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheli emniyet sorgusu sonrası, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DAHA ÖNCE DE 8 SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Şüphelinin İstanbul'da 4, Türkiye genelinde 9 kişiyi aynı yöntemle dolandırdığı tespit edildi. Şüphelinin altın, ziynet eşyası ve cep telefonu satın aldığı, bunları da sattığı tespit edildi. Şüpheli Alparslan K.'nin daha önce de 8 suç kaydı olduğu belirlendi.

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