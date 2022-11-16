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Trafik sigortasında yeni dönem! Trafik sigorta düzenlemesi nasıl olacak?

Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren trafik sigortasında yeni bir döneme giriliyor. Sigorta ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanı Mehmet Akif Eroğlu trafik sigortasında yeni yol haritasını açıklarken, mevcut 7 basamaklı sistemin genişletileceğine vurgu yaptı. İşte yeni trafik sigorta düzenlemesinde merak edilen soruların yanıtı...

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  • Trafik sigortasında yeni dönem! Trafik sigorta düzenlemesi nasıl olacak? Yüzde elli indirimli sigortadan kimler faydalanabilecek?

    Trafik sigortası düzenlemesinde değişikliğe gidildi. Sigorta ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, "Mevcut 7 basamaklı sistem sorunları çözmüyor. Bu yüzden 0 çok riskli sürücüler ve 8 çok iyi sürücüler basamağı getiriyoruz." ifadelerini kullandı. Peki Trafik sigorta düzenlemesi nasıl olacak? Yüzde elli indirimli sigortadan kimler faydalanabilecek? İşte detaylar...
  • Trafik sigortasında yeni dönem! Trafik sigorta düzenlemesi nasıl olacak? Yüzde elli indirimli sigortadan kimler faydalanabilecek?

    TRAFİK SİGORTA DÜZENLEMESİ NASIL OLACAK?

    Sigorta ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu (SEDDK) Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, 25 milyon araç sahibini ilgilendiren trafik sigortası yol haritasını açıkladı. Bugünden sonra dinamik basamak yöntemini uygulayacaklarını anlatan Eroğlu, "Mevcut 7 basamaklı sistem sorunları çözmüyor. Bu yüzden 0 çok riskli sürücüler ve 8 çok iyi sürücüler basamağı getiriyoruz. 5 yıl kaza yapmayan sürücüler 8'inci basamağa yüzde 50 indirim. Sıfırıncı basamakta bulunanlara yüzde 200 zamlı tarife uygulanacak" diye konuştu. Yüzde 50 indirimden 6.5 milyon sürücü yararlanacak. 8'inci basamakta 6 bin 62 sürücü olacak.
  • Trafik sigortasında yeni dönem! Trafik sigorta düzenlemesi nasıl olacak? Yüzde elli indirimli sigortadan kimler faydalanabilecek?

    SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN 3 ŞART

    Trafik sigortasında sorunları sürdürülebilir olarak çözmek için etkin bir maliyet yönetimi, sürücü davranışları ve etkin tarife yönetimi gerektiğini belirten Eroğlu, "Sorunları çözmenin iki yolu var. Trafikteki tüm basamakları havuza koyup zorunlu hale getirilmesi. Ancak vereceğimiz karar 25 milyon insan ve 17 bin acenteyi ilgilendiriyor. Yapısal çözüm getirmeden cezalarla işin çözüleceğini düşünmüyorum" diye konuştu.

     

    Sonuç olarak tavan sisteminden serbest tarife sistemine geçişin bir gereklilik olduğunun altını çizen Eroğlu, 2010 yılında serbest tarifeye geçildiğinde 5 yılda riskli sürücülerin davranışlarını değiştirerek bu sürücülerin oranının yüzde 36'dan yüzde 15'e düştüğü bilgisini verdi.

     

    Yeni sistem ile Trafik Sigortası Sicil Bilgesi getiriliyor. 2025'ten sonra bu belgeyi ticari araç sürücüleri istendiğinde kullanacak.

     
  • Trafik sigortasında yeni dönem! Trafik sigorta düzenlemesi nasıl olacak? Yüzde elli indirimli sigortadan kimler faydalanabilecek?

    DİNAMİK BASAMAK YÖNETEMİ

    Bugünden sonra dinamik basamak yöntemini uygulayacaklarını anlatan Eroğlu, "Mevcut 7 basamaklı sistem mevcut sorunları çözmüyor. Bu yüzden 0 çok riskli sürücüler ve 8 çok iyi sürücüler basamağı getiriyoruz. 5 yıl kaza yapmayan sürücüler 8'inci basamağa yüzde 50 indirim. Sıfırınca basamakta bulunanlara yüzde 200 zam gelecek.Her basmağı kendi içinde değerlendireceğiz. Bunu yaparken eğer trafik sigortasını yapmayan sigorta şirketine de ciddi yaptırımlar getireceğiz " diye konuştu.

     

    2021'de 3'ten fazla kaza yapan 6 bin 62 sürücü olduğunu belirten Eroğlu, "Bunları sıfırıncı basamağa alacağız. Gerekirse bu sürücüler için psikolojik destek isteyeceğiz" dedi.

     
  • Trafik sigortasında yeni dönem! Trafik sigorta düzenlemesi nasıl olacak? Yüzde elli indirimli sigortadan kimler faydalanabilecek?

    TRAFİK SİGORTASI SİCİL BELGESİ GELİYOR

    Yeni sistem ile Trafik Sigortası Sicil Bilgesi getiriliyor. 2025'ten sonra bu belgeyi ticari araç sürücüleri istendiğinde kullanacak. Bu sistem ile trafik canavarlarının çalışması zorlaşırken ağır kusurlu olarak kaza yapan sürücülerin rehabilite edilmesi sağlanacak. Filoların maliyetinin ve sürücülerin kazalarının azaltılması oto sigorta ürünlerinin ucuzlaması hedefleniyor.

     

    BENLİ: ÖNEMLİ BİR BASAMAK

    Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli ise SEDDK'nın aldığı tüm önlemlende hemfikir olduklarını belirterek, ""Bugünden yarına büyük kazanımlar olmasa bile bu sorunu çözmek için bir yerden başlamak zorundaydık. Yol haritası önemli bir basamak" diye konuştu.

     
  • Trafik sigortasında yeni dönem! Trafik sigorta düzenlemesi nasıl olacak? Yüzde elli indirimli sigortadan kimler faydalanabilecek?

    YENİ SİSTEMİN SATIRBAŞLARI

    -İSTEĞE BAĞLI OLARAK SÜRÜCÜ BİLGİLERİNİN POLİÇEYE DAHİL EDİLMESİ,

     

    -İYİ SÜRÜCÜLERİN DAHA İYİ FİYATA KAVUŞABİLMELERİ,

     

    -HASAR ADETLERİNİN AZALMASI,

     

    -RİSKLİ SÜRÜCÜLERİN REHABİLİTASYONU,

     

    -TİCARİ ARAÇ SAHİPLERİNİN HASARSIZ FİLO YÖNETİMİ, TRAFİK SİGORTASI SİCİL BELGESİ

     

    -KUSUR İŞLETENDE KALIYOR

     

    -EKSİK KALAN PRİM YENİLEMEDE YÜKLENEREK ALINIR (AYNI BASAMAK % 50 SÜRPRİM)

     

    -RSH PRİM TAMAMLAMA ŞARTI TİCARİLER İÇİN KALKACAK, İNDİRİM VERİLECEK

     

    ( EN FAZLA % 5’E KADAR İNDİRİM )

     
  • Trafik sigortasında yeni dönem! Trafik sigorta düzenlemesi nasıl olacak? Yüzde elli indirimli sigortadan kimler faydalanabilecek?

    İŞTE AĞIR KUSUR SAYILAN HALLER

    Kırmızı ışık ihlali

    Emniyet şeridi ihlali

    Ters yön ihlali, ‘Taşıt Giremez’ uyarı levhalarına aykırı davranma

    Ticari araçlarda belirlenen taşıt kullanım süresinin üzerinde araç kullanma

    Motorsiklet sürücüsünün kusurlu olduğu kazalarda motorsikletteki yolcunun kask kullanmaması

    Takograf kullanımı zorunlu araçlarda hız sınırı ihlali

    Araç trafiğinin gidiş dönüş şeklinde bölünmüş olduğu yollarda sürekli çizgi ile ayrılan şeridi ihlal ederek hatalı sollama

    Muayenede ağır kusur tespitine rağmen trafiğe çıkılması sırasında gerçekleşen kazalarda, kazaya araçtaki bakımsızlığın ve/veya ağır kusurun sebebiyet vermesi

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