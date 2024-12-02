Trafikte birbirlerine saldırdılar!

Bakırköy'de D-100 Karayolu'nda ilerleyen iki sürücü arasında tartışma çıktı.

DHA'nın haberine göre tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında sürücülerden biri aracıyla diğerinin önünü kesti. İki sürücü arasında yaşanan kavga vatandaşların araya girmesiyle sona erdi. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

ARACIN ÖNÜNÜ KESTİ

Kavga, Cumartesi günü öğle saatlerinde Bakırköy D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Aynı istikamette ilerleyen iki sürücü henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sırasında, sürücülerden biri aracıyla diğer aracın önünü kesti.