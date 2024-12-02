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        Trafikte birbirlerine saldırdılar!

        İstanbul Bakırköy'de trafikte iki sürücü arasında kavga çıktı. Olayda sürücülerden biri diğerinin önünü kesip araç camını yumrukladı. Daha sonra birbirlerine saldıran iki kişiyi çevredekiler ayırdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 09:36 Güncelleme: 02.12.2024 - 09:36
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        Trafikte birbirlerine saldırdılar!
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        Bakırköy'de D-100 Karayolu'nda ilerleyen iki sürücü arasında tartışma çıktı.

        DHA'nın haberine göre tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında sürücülerden biri aracıyla diğerinin önünü kesti. İki sürücü arasında yaşanan kavga vatandaşların araya girmesiyle sona erdi. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

        ARACIN ÖNÜNÜ KESTİ

        Kavga, Cumartesi günü öğle saatlerinde Bakırköy D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Aynı istikamette ilerleyen iki sürücü henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sırasında, sürücülerden biri aracıyla diğer aracın önünü kesti.

        ÇEVREDEKİLER AYIRDI

        Aracından inen sürücü diğer sürücünün camına yumruk attı. Aracının camı yumruklanan sürücü bir süre sonra aşağı indi. Kavga tekme ve yumruklarla birbirine saldıran sürücüleri araya giren vatandaşlar ayırdı. O anlar başka bir sürücü tarafında cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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