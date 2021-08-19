"Yol vermedin" dedi! Sonrası korkunç!

Gaziantep'te, 14 Ağustos günü 8 Şubat Mahallesi´nde insanın kanını donduran bir olay meydana geldi. Yunus Emre Bayazıt (24) ile Y.E. arasında, trafikte yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.
TABANCAYLA ATEŞ ETTİ
DHA'da yer alan habere göre kavga sırasında E.Y., belinden çıkardığı tabancayla Yunus Emre Bayazıt´a ateş etti. Yaralanan Bayazıt, kanlar içinde yere yığılırken, E.Y. ise kaçtı.
HAYATA 5 GÜN TUTUNABİLDİ
Yunus Emre Bayazıt, çağırılan ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Bayazıt, 5 gün sonra yaşamını yitirdi.
KATİL ZANLISI HER YERDE ARANIYOR
Ölümü ile yakınlarını yasa boğan Yunus Emre Bayazıt´ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsisinin ardından ailesine teslim edildi. Polis, E.Y.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
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