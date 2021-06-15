Beyzbol sopalı yol verme kavgası! 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul Avcılar'da, dün saat 14.00 sıralarında Ambarlı Alt Geçit Girişi'nde insanın kanını donduran bir olay yaşandı.

İddiaya göre, servis aracında ve binek araçta bulunan iki grup arasında yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı.

BEYZBOL SOPALARIYLA BİRBİRLERİNE GİRDİLER

İHA'da yer alan habere göre kavgada darp edildiğini ileri süren binek araçtaki grup, servis aracının önünü alt geçit girişinde kesti.

2 grup yanlarındaki beyzbol sopaları ile birbirlerini darp etti. Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

BİRİ YERDE AĞLADI, 2 KİŞİ GÖZALTINDA

Darptan dolayı yaralanan 2 kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken 2 kişi de polis tarafından kelepçelenerek gözaltına alındı.

Darp edilerek yaralanan gençlerden birisi uzun süre yerde gözyaşı döktü. Polis olayla ilgili incelemelere başladı.