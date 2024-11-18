Trafikte pes dedirten görüntü! Scootera koltuk monte etti Muğla'da daha önce alkollü araç kullanmaktan 2 yıl süreyle sürücü belgesine el konulan 27 yaşındaki Oğuzhan Bostan, elektrikli scooter kullanmaya başladı. Bir süre sonra ayakta yolculuk yapmaktan yorulan Bostan, scooter üzerine bir ev koltuğu monte etti. Genç sürücü, scooter üzerine monte ettiği koltukta yolculuk yaptığı anları, "Ehliyeti kaptırınca ben" ifadesiyle sosyal medyada paylaşınca cezadan kaçamadı. Oğuzhan Bostan'a scooterla yük taşımak ve hız limitini aşmaktan 3 bin 12 lira para cezası kesildi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 18.11.2024 - 12:55 Güncelleme: 18.11.2024 - 13:04 facebook

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