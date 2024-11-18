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        Haberler Gündem Trafikte pes dedirten görüntü! Scootera koltuk monte etti

        Trafikte pes dedirten görüntü! Scootera koltuk monte etti

        Muğla'da daha önce alkollü araç kullanmaktan 2 yıl süreyle sürücü belgesine el konulan 27 yaşındaki Oğuzhan Bostan, elektrikli scooter kullanmaya başladı. Bir süre sonra ayakta yolculuk yapmaktan yorulan Bostan, scooter üzerine bir ev koltuğu monte etti. Genç sürücü, scooter üzerine monte ettiği koltukta yolculuk yaptığı anları, "Ehliyeti kaptırınca ben" ifadesiyle sosyal medyada paylaşınca cezadan kaçamadı. Oğuzhan Bostan'a scooterla yük taşımak ve hız limitini aşmaktan 3 bin 12 lira para cezası kesildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 12:55 Güncelleme: 18.11.2024 - 13:04
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        Trafikte pes dedirten görüntü! Scootera koltuk monte etti
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        Muğla'nın Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi'nde yaşayan Oğuzhan Bostan'ın, 5 Mart'ta girdiği trafik denetiminde alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konuldu.

        Alternatif bir ulaşım aracı arayan Bostan, ehliyet gerektirmeyen elektrikli bir scooter satın aldı. Bir süre sonra ayakta yolculuk yapmaktan yorulan Bostan, scooter üzerine bir ev koltuğu monte etti.

        "EHLİYETİ KAPTIRINCA BEN" NOTUYLA PAYLAŞTI

        Bostan, scooterı koltuk monte ederek kara yolunda kullandığı anların görüntüsünü sosyal medyada paylaştı.

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        Oğuzhan Bostan'ın "ehliyeti kaptırınca ben" ifadesiyle paylaştığı video, çok sayıda kişi tarafından izlenildi ve yorumlandı.

        3 BİN 12 LİRA CEZA

        Görüntüler üzerine Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekibi Oğuzhan Bostan'a trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle 3 bin 12 lira ceza kesti.

        "ARTIK DAHA DİKKATLİ OLACAĞIM"

        Oğuzhan B, gazetecilere, kısa bir süre önce ehliyetine polis ekiplerince el konulduğunu, ulaşım için başka taşıtı olmadığını söyledi.

        Ehliyet gerektirmeyen scooter satın aldığını anlatan Oğuzhan B, "Scootera ev koltuğu yerleştirdim. Konforlu ve yorulmadan yolculuk yapabiliyordum. Trafiği tehlikeye attığımı ve bunun suç olduğunu bilmiyordum. Artık daha dikkatli olacağım." dedi.

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        #Muğla
        #scooter
        #koltuklu scooter
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