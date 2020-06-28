Trakya'da YKS heyecanı - EDİRNE/TEKİRDAĞ

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Trakya Üniversitesi'ndeki fakülte binalarına gelen öğrenciler sosyal mesafe kuralına uyarak sıraya girdi.Aileleriyle vedalaşan öğrenciler sınava girmeden önce el dezenfektanı kullandı ve verilen yedek maske ile maskesini değiştirdi.Sınav görevlilerinin kimlik ve belge kontrolü, polis ekiplerinin de üst araması yapmasının ardından öğrenciler salona alındı.Ailelerde çocuklarını sınava girdikleri bina önünde bekledi. Bazı veliler çocuklarını beklerken Kur'an-ı Kerim okudu.Ailelerin beklediği yerde zaman zaman yoğunluk oluşunca, polis ekipleri sosyal mesafe kuralı konusunda aileleri uyardı.- KırklareliKırklareli'nde de Alan Yeterlilik Testleri (AYT) başladı.Atatürk Ortaokulu'nda sınava giren öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyarak binaya giriş saatini bekledi.Öğrenciler ellerini dezenfekte ettikten sonra okul binasına alındı. Öğrenci velileri ise okul bahçesinin dışında çocuklarını bekledi.Görevliler tarafından sırada bekleyen öğrenciler sık sık sosyal mesafe kuralına dikkat etmeleri yönünde uyarıldı.-TekirdağTekirdağ'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) dolayısıyla sınava giren öğrenciler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okullara alınmaya başladı.Öğrenciler ellerini dezenfekte edip, maskelerini taktıktan sonra sosyal mesafe kuralına uyarak sınav salonlarına giriş yaptı.