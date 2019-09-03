Transfer piyasasının nabzını tutan Almanya tabanlı internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, sadece bir oyuncu transferi için kasalarından 100 milyon euro ve üzerinde rakam çıkaran söz konusu İspanya kulüpleri, toplam harcamada da ilk üçte yer aldı.

İtalya'dan Juventus, Inter, İngiltere'den Manchester City, Manchester United ve Arsenal, yaptıkları 150'şer milyon eurodan fazla harcamayla transfer döneminin diğer hareketli kulüpleri oldu.

İngiltere Premier Lig, La Liga ve Serie A ekipleri, renklerine bağladıkları oyuncular için 4 milyar euronun üzerinde bonservis bedeli ödedi.

EN FAZLA HARCAYAN REAL MADRID

La Liga'daki İspanya takımları, oyuncular için 1,32 milyar euro bonservis bedeli ödedi.

Geçen sezonu kupasız kapatarak hayal kırıklığı yaşatan Real Madrid, bu sezon en fazla harcama yapan kulüp oldu. Kadrosuna önemli takviyeler yapan eflatun-beyazlılar, Chelsea'den 100 milyon euroya aldığı Belçikalı yıldız Eden Hazard, Eintracht Frankfurt'tan 60 milyon euroya anlaştığı Sırp golcü Luka Jovic, Porto'ya 50 milyon euro ödediği Brezilyalı stoper Eder Militao, Olympique Lyon'dan 48 milyon euroya renklerine bağladığı Fransız Ferland Mendy ve Santos'tan 45 milyon euroya kadrosuna kattığı Brezilyalı genç yetenek Rodrygo transferleriyle öne çıktı. Ayrıca 2,5 milyon euroya alınan İspanyol orta saha oyuncusu Alberto Soro ve 2 milyon euroya kiralanan Alphonse Areola'nın da eklenmesiyle Real Madrid'in harcaması 307,5 milyon euroya ulaştı.

Son şampiyon Barcelona, forvetine Atletico Madrid'den Fransız Antoine Griezmann'ı 120 milyon euroya, Ajax'tan Hollandalı orta saha Frenkie de Jong'u 75 milyon euroya, Valencia'dan Brezilyalı kaleci Neto'yu 26 milyon euroya, Real Betis'ten Dominikli sol bek Junior Firpo'yu 18 milyon euroya transfer etti. Atletico Mineiro'dan Brezilyalı sağ bek Emerson'u 12 milyon euro ve Eibar'dan İspanyol sol bek Marc Cucurella'yı 4 milyon euroya alan Barcelona, transfere 255 milyon euro harcadı.

Atletico Madrid, Benfica'dan Portekizli genç yıldız Joao Felix'i 126 milyon euroya kadrosuna katarak Griezmann'ın boşluğunu doldurdu. Real Madrid'den İspanyol orta saha Marcos Llorente (30 milyon euro),Espanyol'dan İspanyol savunma oyuncusu Mario Hermoso (25 milyon euro),Tottenham'dan İngiliz sağ bek Kieran Trippier (22 milyon euro),Porto'dan Brezilyalı stoper Felipe ve Atletico Paranaense'den Brezilyalı sol bek Renan Lodi'nin (20'şer milyon euro) transferleriyle Atletico Madrid'in ödediği bonservis bedeli 243 milyon euro oldu.

Sevilla da yaz transfer döneminin hareketli takımlarından biri olarak göze çarptı. Sevilla, Jules Kounde, Rony Lopes, Munas Dabbur, Diego Carlos, Lucas Ocampos, Joan Jordan, Luuk de Jong, Oliver Torres, Maximilian Wöber, Javier Hernandez ve Fernando transferlerinin bonservisleri için 158 milyon euro harcama yaptı.

Öte yandan La Liga ekiplerine bu sezon bir Türk futbolcu daha transfer oldu. Fenerbahçe'den ayrılan İsmail Köybaşı, Granada'ya imza attı.

PREMIER LİG'DE MAGUIRE ÖNE ÇIKTI

Yaz transfer dönemi, Avrupa'nın diğer önde gelen liglerinden önce kapanan İngiltere Premier Lig'de ekipler, bu sezon da büyük miktarlar harcadı.

Premier Lig kulüpleri, bu sezon kadroya katılan oyuncuların bonservis bedeline 1,55 milyar euro ödedi.

Söz konusu transferler arasında en fazla bonservis bedeli ödenen isim, İngiliz stoper Harry Maguire oldu. Manchester United, Leicester City'den Maguire'ın transferi için kasasından 87 milyon euro çıkardı. Ayrıca Crystal Palace'tan İngiliz sağ bek Aaron Wan-Bissaka için 55 milyon euro, Swansea City'den İngiliz kanat oyuncusu Daniel James için de 17 milyon euro veren Manchester United'ın harcaması 159 milyon euroya çıktı.

Geçen sezonun şampiyonu Manchester City, bu transfer döneminde de kadrosunu güçlendirdi. İspanyol teknik direktör Josep Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester City, Atletico Madrid'den 70 milyon euroya İspanyol orta saha Rodri, Juventus'tan 65 milyon euroya Portekizli sağ bek Joao Cancelo, 12'şer milyon euroya PSV'den İspanyol sol bek Angelino ve Girona'dan İspanyol sağ bek Pedro Porro'yu renklerine bağladı. Manchester City, Columbus Crew'dan ABD'li kaleci Zack Steffen (8 milyon euro) ve Gamba Osaka'dan Japon orta saha Ryotaro Meshino'nun da (1 milyon euro) transferleriyle 168 milyon euro harcamış oldu.

Uzun süredir şampiyonluk yarışından uzak kalan Arsenal, Lille'den 80 milyon euro karşılığında kadrosuna Fildişi Sahilli kanat oyuncusu Nicolas Pepe'yi kattı. Arsenal, Saint-Etienne'den Fransız stoper William Saliba (30 milyon euro),Celtic'ten İskoç sol bek Kieran Tierney (27 milyon euro),Chelsea'den Brezilyalı savunma oyuncusu David Luiz (8,7 milyon euro) ve Ituano'dan Brezilyalı kanat oyuncusu Gabriel Martinelli'yi de (6,7 milyon euro) takıma kattı. Londra ekibi, bu transferler için kasasından 152,4 milyon euro çıkardı.

Bir önceki transfer döneminde sessiz kalan Tottenham, bu kez kadrosuna yeni isimler kazandırdı. Tottenham, Olympique Lyon'dan 60 milyon euroya Tanguy Ndombele, Fulham'dan 27 milyon euroya Ryan Sessegnon ve Real Betis'ten 16 milyon euro kiralama bedeliyle Giovani Lo Celso'yu takıma dahil etti.

Transfer yasağı olan Chelsea, önceden satın alma opsiyonu belirlenen Hırvat orta saha Mateo Kovacic'i 45 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı. UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ise sadece Hollandalı genç savunma oyuncusu Sepp van den Berg'e 1,9 milyon euro bonservis bedeliyle imza attırdı.

SERIE A'DA JUVENTUS VE INTER ÇOK PARA HARCADI

Serie A ekipleri, yaz transfer döneminde 1,18 milyar euro harcama yaparak öne çıktı.

Ligde bu yılın en çok bonservis bedeli ödenen transferi, 85,5 milyon euroya Ajax'tan Juventus'a giden Hollandalı stoper Matthijs de Ligt oldu. Manchester City'den Brezilyalı sağ bek Danilo (37 milyon euro),Genoa'dan Arjantinli stoper Cristian Romero (26 milyon euro),Roma'dan İtalyan sol bek Luca Pellegrini (22 milyon euro) gibi isimleri kadrosuna katan Juventus, milli futbolcu Merih Demiral'ı Sassuolo'dan 18 milyon euro karşılığında transfer etti. Transfere 188,5 milyon euro harcayan Juventus, bu isimlerin yanı sıra Gianluigi Buffon, Adrien Rabiot ve Aaron Ramsey’yi bedelsiz olarak kadrosuna kattı.

Inter’in Manchester United’dan 65 milyon euro bedelle aldığı Belçikalı forvet Romelu Lukaku, Serie A’ya bu yıl transfer olan önemli isimler arasına adını yazdırdı. Avusturyalı orta saha oyuncusu Valentino Lazaro'yu 22 milyon euro, İtalyan kanat oyuncusu Matteo Politano'yu 20 milyon euro, Rumen kaleci Ionut Radu'yu 12 milyon euro, İtalyan forvet Eddie Salcedo'yu 8 milyon euro, Brezilyalı kaleci Gabriel Brazao'yu 6,5 milyon euro, Fransız orta saha Lucien Agoume'yi 4,5 milyon euro karşılığında transfer eden Inter, İtalyan orta saha oyuncularından Nicolo Barella'yı 12 milyon euro ve Stefano Sensi'yi 5 milyon euro bedelle kiraladı. Transfer için 155 milyon euro ödeyen mavi-siyahlı kulüp, Şilili hücum oyuncusu Alexis Sanchez'i kiralık, Uruguaylı stoper Diego Godin'i de bedelsiz olarak renklerine bağladı.

Fiorentina, bir dönem Galatasaray’da oynayan ve Almanya ekibi Bayern Münih’e veda eden Fransız kanat oyuncusu Franck Ribery’yi bedelsiz transfer etti.

Napoli’nin bu yıl Fenerbahçe’ye 16 milyon euro ödeyerek aldığı Makedon orta saha oyuncusu Eljif Elmas, mavi-beyazlı ekibin son yıllarda ödediği yüksek bonservis bedelli oyunculardan oldu.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun görev yaptığı Milan, Portekizli golcü Rafael Leao’yu 25 milyon euro, Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Franck Kessie'yi 24 milyon euro, Fransız sol bek Theo Hernandez'i 20 milyon euro karşılığında takıma kazandırdı.

Milli futbolcu Cengiz Ünder'in forma giydiği Roma, takıma bir başka Türk oyuncuyu dahil etti. Gençlerbirliği'nden savunma oyuncusu Yıldırım Mert Çetin’i 3 milyon euroya transfer eden Roma, İtalyan sol bek Leonardo Spinazzola (29,5 milyon euro),İspanyol kaleci Pau Lopez (23,5 milyon euro),İtalyan orta saha oyuncusu Bryan Cristante ve Gineli orta saha oyuncusu Amadou Diawara'yı (21'er milyon euro) kadroya ekledi. Başkent ekibi ayrıca İngiliz stoper Chris Smalling ve Ermeni Henrikh Mkhitaryan'ı 3'er milyon euro, Hırvat forvet Nikola Kalinic'i 2 milyon euroya kiraladı.

Sassuolo, sezon sonunda Juventus’a sattığı Merih Demiral'dan boşalan mevkiyi başka bir Türk oyuncuyla takviye etti. Yeşil-siyahlı takım, Avusturya’nın Rapid Wien takımından 20 yaşındaki milli futbolcu Mert Müldür’ü kadrosuna kattı.

Galatasaray'dan ayrılan Sinan Gümüş, Genoa'ya giderken, İtalya Milli Takımı oyuncusu Mario Balotelli ise Brescia’ya bedelsiz olarak imza attı.

BAYERN MUNIH'TEN ÖNEMLİ TRANSFERLER

Bundesliga ekipleri, bu sezon transfere 742 milyon euroluk harcama yaptı.

Kadrosunu güçlendiren son şampiyon Bayern Münih, en yüksek bedeli 80 milyon euro ödediği Atletico Madrid'den Fransız stoper Lucas Hernandez için verdi. Münih ekibi, Fransız savunma oyuncusu Benjamin Pavard'ı 35 milyon euro, Fransız orta saha Michael Cuisance'ı 12 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı. Ayrıca Brezilyalı Philippe Coutinho ve Ivan Perisic'i kiralık olarak takıma dahil eden Bayern Münih, transfer dönemini 143,5 milyon euro harcayarak tamamladı.

Zirve adaylarından Borussia Dortmund, Mats Hummels, Thorgan Hazard, Nico Schulz, Julian Brandt ve Paco Alcacer'in bonservisleri için 127,5 milyon euro ödedi.

Bayer Leverkusen, Türk asıllı Alman futbolcu Kerem Demirbay'ı 32,5 milyon euro bonservis bedeliyle Hoffenheim'dan aldı.

Milli futbolcu Ozan Kabak, Stuttgart'tan Schalke 04'e 15 milyon euro karşılığında imza attı. Bir diğer milli oyuncu Ömer Toprak, Borussia Dortmund'dan Werder Bremen'e kiralandı.

PSG SON GÜN ICARDI'Yİ ALDI

Ligue 1 ekipleri, transfere 670 milyon euro harcama yaptı.

Son şampiyon Paris Saint-Germain (PSG),bu kez sansasyonel bedeller ödemekten kaçındığı transfer döneminin son gününde önemli takviyeler gerçekleştirdi.

Kadrosunda Brezilyalı Neymar, Fransız Kylian Mbappe, Uruguaylı Edinson Cavani gibi yıldızlara sahip Fransa temsilcisi, Abdou Diallo (32 milyon euro),Idrissa Gueye (30 milyon euro) ve Pablo Sarabia (18 milyon euro) için hatırı sayılır bonservis bedelleri ödedi. Ayrıca PSG, transferin son gününde Inter'den Arjantinli forvet Mauro Icardi'yi kiraladı, Real Madrid'den Kosta Rikalı kaleci Keylor Navas'ın bonservisini 15 milyon euroya aldı. İsmi uzun süre Barcelona ve Real Madrid ile anılan Neymar ise takımda kaldı.

Genç ve yetenekli oyuncuya dayalı transfer politikasını bu sezon da sürdüren Lille, Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcı'yı 16,5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. Lille, Portekizli Renato Sanches'i 20 milyon euro, Nijeryalı Victor Osimhen'i 12 milyon euro ve ABD'li Timothy Weah'ı 10 milyon euro karşılığında transfer etti.

Hareketli bir transfer dönemi geçirerek yeniden yapılanmaya giden Monaco, 40 milyon euroya Fransız golcü Wissam Ben Yedder, 30 milyon euroya Portekizli kanat oyuncusu Gelson Martins, 18 milyon euroya Şilili stoper Guillermo Maripan, 13,5 milyon euroya Nijeryalı kanat oyuncusu Henry Onyekuru ve Fransız kaleci Benjamin Lecomte'u renklerine bağladı. Monaco, Tiemoue Bakayoko ve İslam Slimani'yi de kiralık olarak takıma kattı.

Olympique Lyon ise Fransız orta saha oyuncusu Jeff Reine-Adelaide (25 milyon euro),Danimarkalı stoper Joachim Andersen (24 milyon euro) ve Brezilyalı orta saha Thiago Mendes için (22 milyon euro) önemli bonservis bedelleri ödedi.