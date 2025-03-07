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        Tren biletlerinde yeni evli indirimi ne zaman başlıyor? Bakan duyurdu

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ailelere yüzde 15, 2025'te evlenen çiftlere ise yüzde 50 tren bileti indirimi uygulanacağını açıkladı. Peki Tren biletlerinde yeni evli indirimi ne zaman başlıyor?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2025 - 12:12 Güncelleme: 07.03.2025 - 12:21
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        Aile yılı kapsamında 2025 yılında evlenen çiftler için ise “Yeni Evli Tarifesi” devreye girecek. Bu özel tarife ile yeni evli çiftler, tren biletlerini yüzde 50 indirimle alabilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bu uygulamanın ailelerin daha ekonomik koşullarda seyahat etmelerini sağlayacağına dikkat çekti. İşte detaylar...

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        TREN BİLETLERİNDE YENİ EVLENEN ÇİFTLERE YÜZDE 50 İNDİRİM!

        "Aile Yılı" kapsamında tren seferlerinde indirim başlıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun açıklamasına göre, yeni evlenen çiftler yüzde 50, ailesiyle seyahat edecek olanlar ise yüzde 15 indirimle yolculuk edecek. Mevcut indirimler ise devam ediyor.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2025 yılını "Aile Yılı" ilan etmesi kapsamında, tren seyahatlerinde ailelere ve yeni evlenen çiftlere özel indirimler sunulacağını açıkladı. Bakan Uraloğlu ayrıca indirim uygulamasının 8 Mart’ta (yarın) başlayacağını ifade etti.

        YENİ EVLİ ÇİFTLERE YÜZDE 50 İNDİRİM

        Bakan Uraloğlu, 2025 yılı boyunca geçerli olacak indirimler kapsamında, anne, baba, çocukların yanı sıra anneanne, babaanne ve dedelerin de dahil olduğu aile bireylerinin birlikte seyahatlerinde indirimden faydalanabileceğini anlattı. Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

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        “En az 3, en fazla 11 bilet alınması koşuluyla geçerli olacak bu uygulama ile aileler yüzde 15 indirim ile ekonomik ve konforlu şekilde seyahat edecek. Öte yandan, 2025 yılında evlenen çiftler için ise ‘Yeni Evli Tarifesi’ devreye alınacak. Bu özel tarife ile yeni evli çiftler tren biletlerini yüzde 50 indirimle alabilecek.”

        MEVCUT İNDİRİMLER DEVAM EDİYOR

        Bakan Uraloğlu, TCDD Taşımacılık AŞ’nin sunduğu mevcut indirimlerin de devam edeceğini belirterek, 0-6 yaş arası çocukların ücretsiz, 7-12 yaş arası çocukların yüzde 50 indirimle, 13-26 yaş arası gençlerin ise yüzde 15 indirimle seyahat ettiğini hatırlattı.

        Ayrıca, 60-64 yaş arası yolculara yüzde 15, 65 yaş ve üzeri yolculara ise yüzde 50 indirim uygulandığını belirten Uraloğlu, öğretmenler, askeri personel ve yerli-yabancı basın kartı sahibi gazeteciler için de yüzde 15 indirim uygulamasının sürdüğünü söyledi.

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