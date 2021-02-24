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Trendyol, kadınların dijital ekonomide etkin bir şekilde var olmalarını desteklemek amacıyla ‘Gelecek Kadınların’ programını hayata geçirdi. KAGİDER işbirliği ile başlatılan programa destek olmak için moda alanındaki öncü duruşlarıyla tanınan isimler, gardroplarının vazgeçilmez parçalarından oluşan özel bir koleksiyon hazırladı. Trendyol'da Gelecek Kadınların Butiği’nde satışa sunulan bu özel parçaların gelirleri girişimci kadınları desteklemek amacıyla KAGİDER’e aktarılacak.

Kadın girişimcilerin yanında olmayı her zaman sorumlulukları olarak gördüklerini belirten Trendyol Kurucusu ve CEO’su Demet Mutlu, “Trendyol olarak 10. yılımızda kadın girişimciler için güçlü bir projeye daha imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kadınların işgücüne katılımının artması sosyal ve ekonomik kalkınmada güçlü bir pozitif etki yaratıyor. Bu anlayışla, bugüne kadar teknoloji, eğitim, finansman ve pazarlama desteğimizle binlerce kadınımızın işlerini büyütmelerine katkı sağladık. KAGİDER ile başlattığımız ‘Gelecek Kadınların’ programı ile de daha fazla kadına ulaşacağız” dedi.

Trendyol satıcıları arasında kadın girişimci sayısının Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu belirten Demet Mutlu, “Trendyol olarak, platformumuzda kadınların katılımına büyük önem veriyoruz. Satıcılarımızda çalışan kadın oranı da %54 ile Türkiye ortalamasının üzerinde. Türkiye'de kadın işverenlerin oranı %10 iken, Trendyol satıcılarının %25’i kadınlardan oluşuyor. Sadece pandemi döneminde 17 bin kadın girişimci platformumuzda satışa başladı. Ayrıca Trendyol’un ikinci el platformu Dolap’taki 1.1 milyon satıcıdan yaklaşık 400 bini ev kadını ve Dolap üzerinden kullanmadıkları eşyaları satarak ev ekonomisine destek oluyorlar. Trendyol olarak, kadınların ekonomideki yerinin güçlenmesi için tüm olanaklarımızla çalışmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

KAGİDER Başkanı Emine Erdem ise açıklamasında; “Dünyanın yükselen trendi girişimcilik. Gerek dünyada gerekse ülkemizde girişimciliğin yarattığı fırsatlar ve pazarlar ekonomilerin değişimi ve gelişiminde büyük rol oynuyor. Kadın girişimcilerin ise bu roldeki payı, pandeminin oluşturduğu küresel krizle mücadele döneminde çok daha kritik bir öneme sahip hale geldi. Kadınların ekonomideki varlığını ve gücünü artırabildiğimiz ölçüde ülke olarak ekonomik performansımızı güçlendireceğiz. Dijitalleşme ise hiç şüphe yok ki cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırılması sürecini hızlandıracak. Burada kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarına düşen, kadınların dijital ekonomide var olmaları için gerekli desteği sunmaktır. ‘Gelecek Kadınların’ projesi kapsamında KAGİDER Pusula’ya (www.kagiderpusula.org ) 14. modül olarak yeni bir modül ekledik. Bu modülde hem genel girişimcilik eğitimleri hem de pazaryerinde satış yapan girişimcilerin ihtiyaç duyacakları başlıklar yer almaktadır. Örneğin, Dijital Girişim, Marka Yönetimi, Tüketici Deneyimleri ile Girişimi Büyütmek, E-Ticaret Hukuku, Influencer Marketing, Ürün Yükleme Hakkında İpuçları, Doğru Maliyet Doğru Fiyat vs. Trendyol’un sağladığı güçlü destek ile gerçekleştirdiğimiz, daha fazla kadın girişimcinin e-ticarette var olmasını sağlayacak ‘Gelecek Kadınların’ programının örnek bir proje olmasını diliyoruz” dedi.

HEDEF 3000 KADIN

3 yılda 3 bin kadına girişimcilik ve e-ticaret eğitimleri verilmesi hedeflenen Trendyol Gelecek Kadınların Programı’na katılan kadın girişimciler e-ticaret operasyonları, satış arttırma yolları ve müşteri memnuniyetini yükseltme gibi birçok farklı konuda gelişim olanağı bulacak. Kadın girişimciler işini dijitale taşımak istedikleri takdirde Trendyol’da avantajlı komisyon ve vade olanakları ile satışa başlayacak, Trendyol’un pazarlama desteğinden faydalanacak. Trendyol böylece kadın girişimcileri Türkiye’nin dört bir yanındaki milyonlarca müşterisiyle buluşturarak işlerini büyütmelerine, güçlü pazarlama iletişimi ile de bilinirliklerinin artmasına katkı sağlayacak.

Trendyol Gelecek Kadınların Programı’na kaynak yaratmak için oluşturulan koleksiyon, moda alanında öncü duruşlarıyla tanınan Başak Dizer, Ceylan Atınç, Hande Can, Nur Bilen Yavuzer, Rachel Araz, Serra Türker, Yasemin Taciroğlu, TuvanaBüyükçınar ve Zeynep Tosun ile birlikte tasarlandı. Koleksiyonun tanıtım çekimlerinde bu isimlerle birlikte Seda Domaniç ve Zeynep Üner de yer aldı.