Başakşehir- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'de namağlup liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, 9. hafta maçında Başakşehir'e konuk olacak. Sarı-kırmızılılar, ligde kazanarak şampiyonluk yarışında kayıp yaşamak istemiyor. Başakşehir ise güçlü rakibine bu sezonki ilk yenilgisini tattırmayı hedefliyor. Peki, Başakşehir-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray'ın muhtemel 11'i ve maçla ilgili tüm detaylar haberimizde...
BAŞAKŞEHİR- GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Başakşehir- Galatasaray maçı 18 Ekim Cumartesi günü 19.00'da oynanacak.
BAŞAKŞEHİR- GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Fatih Terim Stadı'nda oynanacak zorlu mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.