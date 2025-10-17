Habertürk
        Başakşehir- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Süper Lig'de namağlup liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, 9. hafta maçında Başakşehir'e konuk olacak. Sarı-kırmızılılar, ligde kazanarak şampiyonluk yarışında kayıp yaşamak istemiyor. Başakşehir ise güçlü rakibine bu sezonki ilk yenilgisini tattırmayı hedefliyor. Peki, Başakşehir-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray'ın muhtemel 11'i ve maçla ilgili tüm detaylar haberimizde...

        Giriş: 17.10.2025 - 10:48 Güncelleme: 17.10.2025 - 10:48
        1

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk olacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşmada iki takımda galibiyet için kıyasıya mücadele edecek. Mücadeleyi tecrübeli hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Peki, Başakşehir- Galatasaray maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte merak edilen detaylar...

        2

        BAŞAKŞEHİR- GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

        Başakşehir- Galatasaray maçı 18 Ekim Cumartesi günü 19.00'da oynanacak.

        3

        BAŞAKŞEHİR- GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

        Fatih Terim Stadı'nda oynanacak zorlu mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

        4

        GALATASARAY MUHTEMEL 11

        Uğurcan, Sallai, Kaan, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Yunus, İlkay, Barış Alper, Osimhen

        Eksikler; Sanchez - Kırmızı Kart

        Singo - Arka adale

        Jakobs - Şüpheli

