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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trendyol Süper Lig'de 35. hafta yarın oynanacak 2 maçla başlayacak - Futbol Haberleri

        Trendyol Süper Lig'de 35. hafta yarın oynanacak 2 maçla başlayacak

        Trendyol Süper Lig'de 35. hafta, 3 mayıs (yarın) oynanacak MKE Ankaragücü-Corendon Alanyaspor, Beşiktaş-Çaykur Rizespor mücadeleleriyle başlayacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 10:02 Güncelleme: 02.05.2024 - 10:02
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        Süper Lig'de 35. hafta başlıyor!
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        Trendyol Süper Lig'in 35. haftası, 3 mayıs (yarın) oynanacak 2 müsabakayla start alacak.

        MKE Ankaragücü,Corendon Alanyaspor'u saat 20.00'de konuk ederken, bir diğer karşılaşmada da Beşiktaş sahasında Çaykur Rizespor'u saat 20.00'de ağırlayacak.

        Yarın:

        20.00 MKE Ankaragücü-Corendon Alanyaspor (Eryaman)

        20.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Tüpraş)

        4 Mayıs Cumartesi:

        16.00 İstanbulspor-Yukatel Adana Demirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

        19.00 Mondihome Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük (RHG Enertürk Enerji)

        19.00 Yılport Samsunspor-Trabzonspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

        5 Mayıs Pazar:

        16.00 RAMS Başakşehir-Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)

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        19.00 Galatasaray-EMS Yapı Sivasspor (RAMS Park)

        19.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor (Kalyon)

        6 Mayıs Pazartesi:

        20.00 Bitexen Antalyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Corendon Airlines Park Antalya)

        20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

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