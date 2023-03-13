Tribünde acı olay! Daha 16 yaşındaydı

Aksaray'da, tribünde fenalaşan Muhammed Eren Yılmaz (16), hastanede yaşamını yitirdi.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 49 puanla ikinci sırada bulunan 68 Aksaray Belediyespor, dün sahasında Çankaya FK ile karşılaştı ve rakibini 4-2 mağlup etti. Taraftar maçın başında depremzede çocuklara gönderilmesi için sahaya top ve bebek attı.