Tromsö - Haugesund maçı heyecanı

Tromsö ve Haugesund, 05 Ağustos 2018 Pazar günü Norveç Eliteserien maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 19:00. Maç öncesi Tromsö 26 puanla 7. sırada, Haugesund 28 puanla 5. sırada bulunuyor. Tromsö son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Haugesund son 5 mücadelede 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 527. İddaa'da Tromsö kazanır 1.85, berabere biter 3.10, Haugesund kazanır 3.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Tromsö son haftadaki Brann müsabasında 2-2 berabere kaldı.

Haugesund ise Kristiansund BK maçında 2-3 yenildi.

Tromsö, evinde 6 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 19 gol atıp 6 gol yedi.

Haugesund ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Haugesund, 14 gol atarken 10 gol yedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ