        Haberler Yaşam Troya'da kıtalararası ticarete işaret eden 4 bin 500 yıllık parçalar bulundu

        Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan ve 5 bin 500 yıllık geçmişe sahip Troya Antik Kenti'nde bu yılki kazılarda 4 bin 500 yıllık alet parçaları ve deniz kabuğundan boncuk bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2025 - 12:06 Güncelleme: 17.11.2025 - 12:06
        Troya'da 4 bin 500 yıllık keşifler!
        Kültür ve Turizm Bakanlığının izni, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ve ana sponsor İÇDAŞ AŞ'nin sağladığı imkanlarla yürütülen kazılardaki buluntular arkeologlara döneme ilişkin önemli ipuçları veriyor.

        ÇOMÜ Öğretim Üyesi ve Kazı heyeti Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan, Troya'da çalışmaların 12 aylık dönemde sürdüğünü söyledi.

        Kazılara "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında devam ettiklerini anlatan Aslan, bu seneki buluntuların kazı tarihçesi açısından bir dönüm noktası olduğunu dile getirdi.

        Aslan, Troya'nın yaklaşık 150 yıldır kazıldığını hatırlatarak, şöyle devam etti:

        "Ben öğrencilik hayatımdan bugüne kadar yaklaşık 40 yıllık dönemde kazılara şahitlik ettim. Bazı buluntuları kendim keşfettim. Son 40 yıldaki kazılarda pek çok keşifler de oldu. Korfmann dönemi kazılarında pek çok keşifler oldu, 'Luvi mührü' bulundu. Aşağı şehir ile ilgili gelişmeler oldu. Fakat bu seneki buluntuların önemi biraz daha farklı. Çünkü 19. yüzyıldan itibaren, 1870'li yıllarda Heinrich Schliemann'ın bulup yasa dışı yollarla ülke dışına çıkardığı buluntular üzerindeki tartışmalar farklı açılardan konuşuluyor ve devam ediyor.

        Bu tartışmalarda hazine buluntuların tarihlendirilmesi, hazine buluntularının diğer buluntularla olan ilişkisi ve çıktığı yerler gibi pek çok tartışma vardı. Bu sene bizim bulduğumuz altın spiral broş ve onun yanında yeşim taşı ve yine onunla beraber deniz kabuğu, boncuk tanesi ve tunçtan iğne ile kemik aletler var. Bütün bunlar hazine buluntularının kontekstiyle ilgili diğer buluntularla olan ilişkileri açısından bize çok büyük bir veri sunuyor."

        "BU YILKİ BULUNTULAR GÜNÜMÜZDEN 4 BİN 500 YIL ÖNCESİNE TARİHLENİYOR"

        Prof. Dr. Rüstem Aslan, bu yıl farklı açılardan eserler çıktığını söyledi.

        Hazine buluntularıyla çıkan eserlerin tarihlendirilmesine de değinen Aslan, "Bu yılki buluntular günümüzden 4 bin 500 yıl öncesine tarihleniyor. Bunun diğer buluntularla olan ilişkisini önceki dönemdeki tarihlendirmeler, tipolojik yorumlarla söylüyoruz" dedi.

        Aslan, kazılarda bulunan parçalara ilişkin şu bilgileri verdi:

        "Bu altın ve hazine buluntuları çok özellikli. Kalenin içindeki özel yapıların içinde çıkıyor. Fakat bu biz diğer buluntuların tam lokasyonunu, yapının neresinden, yapıdan mı mezardan mı çıktığını tespit edememiştik. Şimdi şunu söyleyebiliriz. Oradaki kemik aletin iki tarafında büyük ihtimalle bir tunç delici ya da başka bir alet var. Tunç iğne yine büyük bir ihtimalle tekstil ya da deri işçiliğine işaret ediyor. Yeşim taşı ve deniz kabuğundan boncuk da takılarla ilgili. Bu buluntular bize aynı zamanda Troya'nın kıtalararası ticaretine ve zenginliğine işaret ediyor."

        #Troya
        #4 bin 500 yıllık parçalar
