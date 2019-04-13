Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürü tenor Murat Karahan, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt ve ünlü balet Tan Sağtürk'ü aynı sahnede buluşturan, Türkiye'deki tüm temsillerinde kapalı gişe oynayan eser, 8 Nisan akşamı 2 bin 500 kişilik Bolşoy Sahnesi'nde yabancı sanatseverlerin beğenisine sunulurken, dakikalarca ayakta alkışlandı.A

AA'nın haberine göre Bolşoy'da sahnelenen ilk Türk operası Troya, sanat tarihinde bir ilke imza atarak, ünlü İngiliz The Times gazetesinde yer aldı.

The Times, "Bolşoy Tiyatrosundaki Troya operası performansı, Türkiye ile Rusya arasındaki turizmi artırmak için bir yıl süren sanatsal alışverişi başlattı" ifadesini kullanırken, eserin hayranlık uyandırıcı, çok büyük bir prodüksiyon olduğu vurgulandı.

Türk sanatseverlerin beğenisini kazanan Troya epik operası, DOB'un 300'ü aşkın sanatçı ve teknik ekibiyle dünyanın en önemli tiyatrolarından birisi olarak Bolşoy Tiyatrosundaki birçok sanat eleştirmeni tarafından büyük beğeni kazandı.

TÜRKİYE-RUSYA KARŞILIKLI KÜLTÜR VE TURİZM YILINA DAMGA VURDU

Bir Türk opera markası oluşturmayı ve bunu dünyaya taşımayı hedefleyen, projenin yaratıcısı ve tenor Murat Karahan'ın başrolü üstlendiği, Devlet Opera ve Balesi opera, bale, orkestra ve koro sanatçılarının performanslarıyla Moskova Bolşoy Tiyatrosunda sahnelenen Troya ile "2019 Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı" açılışı da yapıldı.

Eserin Bestesi Bujor Hoinic'e, librettosu Artun Hoinic'e, rejisörlüğü Recep Ayyılmaz'a, koreografisi Volkan Ersoy'a, başrol kostümleri ise ünlü modacı Atıl Kutoğlu'na ait Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü prodüksiyonu olan eser, tarihin en önemli savaşlarından birine sahne olan ve İzmirli ozan Homeros'un kaleme aldığı "İlyada Destanı"ndan, Anadolu'nun kadim değerine ve görkemine yakışır bir dekor, ışık, ses, görüntü, renk, müzik ve dansın büyüsü ile sahneye taşındı.

Başrolde Murat Karahan'ın "Paris", Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt'un "Homeros" ve Tan Sağtürk'ün "Hektor" rolü ile aynı sahneyi paylaştıkları temsili, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ile Rusya Kültür Bakanı Vladimir Medinskiy'nin yanı sıra salonun tamamını dolduran Türk ve Rus sanatseverler de ilgi ile izledi.