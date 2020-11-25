TRT'den Bilge Tonyukuk Abidesi'nin 1300. yıl dönümüne özel belgesel

Doğu Anadolu için buzlanma ve don uyarısı

AA

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Bilge Tonyukuk'un daha iyi tanınması ve Türk tarihi açısından değerinin daha iyi kavranması amacıyla hazırlanan "Tonyukuk" belgeseli, Türk siyaseti, askeri yapısı, hukuku ve düşünce hayatına dair önemli bilgiler içeriyor.

Coşkun Oğuz'un yönetmenliğini üstlendiği belgeselin çekimleri Moğolistan, Kazakistan ve Türkiye'de gerçekleştirildi.

Bilge Tonyukuk'un yaşadığı dönemin şahidi olarak yazdırdığı kitabelerde verdiği bilgiler üzerinden ilerleyen belgeselde, Göktürk dönemine ait tarihi olaylar, Türklerin savaş stratejileri, bağımsızlık mücadelesi için verilen savaşlar, Tonyukuk'un Türk milleti için verdiği mücadeleler anlatılıyor.

Belgeselde, Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun, Prof. Dr. Ahmet Taşağıl, Prof. Dr. Erhan Aydın, Prof. Dr. Darhan Kuandıkoğlu Kıdırali, Prof. Dr. Şaban Doğan, Dr. Yakup Ömeroğlu, Arkeolog Adil Yılmaz ve Moğolistan Ankara Büyükelçisi Bold Ravdan'ın görüşleri yer alıyor.

"Tonyukuk" belgeseli yarın 21.30'da TRT Avaz ekranlarında izlenebilecek.