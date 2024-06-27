Vize reddi nedeniyle en çok para kaybeden ülke Türkiye

Avrupa Komisyonu verilerine göre AB ülkeleri, 2023 yılında dünya genelinde 1.6 milyon vize başvurusunu reddetti. Reddedilen 1.6 milyon vizeden gelen toplam başvuru geliri ise 130 milyon avro fon yarattı.

2023 Schengen verileri: Türkiye ne durumda? Haberi Görüntüle

Türkiye, 1 milyon 55 bin başvuruyla Çin'in ardından dünyada en çok Schengen başvurusu gerçekleştiren ülke. Ret oranlarında da yüzde 16 ile İran'ın ardından ikinci sırada.

Haziran ayı başına kadar Schengen vizesi başvuru ücreti 80 avro idi. Artık 90 avro. Başvuru ücretinin geri verilmesi mümkün değil ancak ret kararına itiraz teknik olarak mümkün. Fiili olarak ise yine mümkün değil.

Türkiye'nin ret kararları nedeniyle Avrupa Birliği'ne yarattığı fonun büyüklüğü 2023 yılında 13.5 milyon avro. Türkiye'yi 13.3 milyon avroyla Cezayir, 12.1 milyon avroyla Hindistan, 10.9 milyon avroyla Fas ve 4.8 milyon avroyla Çin takip ediyor. REKLAM Türkiye'den 2023 yılında gelen 169 bin 514 vize başvurusu reddedildi. FAS PARASINI GERİ İSTİYOR Dünyada ret kararı nedeniyle en çok para kaybeden 4. ülke olan Fas'ta parlamento üyeleri hükümetin AB'den bu parayı istemesi çağrısında bulundu. Faslı milletvekilleri hükümeti, olumsuz karar verilen vizeler için yapılan harcamaların geri ödenmesi için baskı yapmaya çağırdı.