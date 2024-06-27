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        Haberler Gündem Politika 600 milletvekili dağılımı değişti: Hangi il kaç milletvekili çıkaracak? | Son dakika haberleri

        600 milletvekili dağılımı değişti: Hangi il kaç milletvekili çıkaracak?

        Yüksek Seçim Kurulu (YSK), illerin milletvekili sayılarını belirledi. Nüfus verileri kapsamında belirlenen illerin milletvekili sayıları dağılım tablosuna göre Bursa, Eskişehir, Tunceli ve Bayburt'un milletvekili sayıları 1'er arttı; İstanbul'un 2, Hatay ile Kütahya'nın ise 1'er azaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 10:32 Güncelleme: 27.06.2024 - 10:52
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        Hangi il kaç milletvekili çıkaracak?
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        Yüksek Seçim Kurulu (YSK), nüfus verileri kapsamında illerin milletvekili sayıları dağılım tablosunu yayınladı.

        Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararında, seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısının 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 4 ve 5'inci maddesinde genel nüfus sayımı sonuçlarının açıklanmasının ardından en geç 6 ay içinde açıklanacağının hüküm altına alındığı hatırlatıldı.

        Türkiye İstatistik Kurumunca en son 31 Aralık 2023 nüfus bilgilerinin açıklandığı aktarılan kararda, bu kapsamda 600 milletvekilinin il ve seçim bölgelerine göre dağılımları yer aldı.

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        ANKARA, İSTANBUL VE İZMİR KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARACAK?

        Buna göre, Ankara 36, İstanbul 96, İzmir ise 28 milletvekili çıkaracak.

        Önceki dönemle kıyaslandığında İstanbul'un milletvekili sayısı 2, Hatay ile Kütahya'nın ise 1'er azalırken; Bursa, Eskişehir, Tunceli ve Bayburt'un milletvekili sayıları ise 1'er arttı.

        HANGİ İL KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARACAK?

        "Adana 15, Adıyaman 5, Afyonkarahisar 6, Ağrı 4, Amasya 3, Ankara 36, Antalya 17, Artvin 2, Aydın 8, Balıkesir 9, Bilecik 2, Bingöl 3, Bitlis 3, Bolu 3, Burdur 3, Bursa 21, Çanakkale 4, Çankırı 2, Çorum 4, Denizli 7, Diyarbakır 12, Edirne 4, Elazığ 5, Erzincan 2, Erzurum 6, Eskişehir 7, Gaziantep 14, Giresun 4, Gümüşhane 2, Hakkari 3, Hatay 10, Isparta 4, Mersin 13, İstanbul 96, İzmir 28, Kars 3, Kastamonu 3, Kayseri 10, Kırklareli 3, Kırşehir 2, Kocaeli 14, Konya 15, Kütahya 4, Malatya 6, Manisa 10, Kahramanmaraş 8, Mardin 6, Muğla 7, Muş 3, Nevşehir 3, Niğde 3, Ordu 6, Rize 3, Sakarya 8, Samsun 9, Siirt 3, Sinop 2, Sivas 5, Tekirdağ 8, Tokat 5, Trabzon 6, Tunceli 2, Şanlıurfa 14, Uşak 3, Van 8, Yozgat 4, Zonguldak 5, Aksaray 4, Bayburt 2, Karaman 3, Kırıkkale 3, Batman 5, Şırnak 4, Bartın 2, Ardahan 2, Iğdır 2, Yalova 3, Karabük 3, Kilis 2, Osmaniye 4, Düzce 3."

        Ayrıca Ankara 3, Bursa 2, İstanbul 3, İzmir ise 2 seçim bölgesine ayrılacak.

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