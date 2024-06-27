İstanbul Bahçelievler'de, Zafer Mahallesi Yadigar Sokak’ta bulunan 7 katlı bina sebebi bilinmeyen nedenle çöktü. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda emniyet, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.

AFAD ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMASI YAPTI AA'da yer alan habere göre AFAD ekipleri bina enkazında arama faaliyetinde bulundu.

BİNA 1980'DE 4 KAT İNŞA EDİLMİŞ REKLAM İstanbul Valiliği, yaptığı açıklamada, binanın 1980 yılında yapıldığını ifade ederek şunları kaydetti:

VALİLİK: ÖLÜ VE YARALI YOK “Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede olayda ölen, yaralanan ya da enkaz altında kalanın bulunmadığı tespit edilmiştir. Çöken binanın çevresindeki binalar tedbir amaçlı boşaltılmış olup, olay yerinde gerekli güvenlik önlemleri de alınmıştır.”

ÇÖKEN BİNAYA 3 KAT KAÇAK ÇIKILMIŞ Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, olay yerinde sıkıntılı olan 4 binanın daha boşaltıldığını ve çöken binaya, 1994 yılında kaçak olarak 3 kat daha çıkıldığını söyledi.