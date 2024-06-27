Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş, Rafa Silva transferinin detaylarını açıkladı - Beşiktaş Haberleri

        Son dakika haberi Beşiktaş, Rafa Silva transferinin detaylarını açıkladı

        Beşiktaş, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a getirdiği Portekizli futbolcu Rafa Silva transferinin mali detaylarını KAP'a açıkladı. Üç yıllık sözleşme imzalanan oyuncuya yıllık 6 milyon Euro garanti ücret ödeneceği duyuruldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.06.2024 - 09:27 Güncelleme: 27.06.2024 - 09:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş, Rafa Silva transferinin detaylarını açıkladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Beşiktaş Kulübü, Portekizli hücum oyuncusu Rafael Alexandre Fernandes Ferreira da Silva'nın (Rafa Silva) transferinin mali detaylarını KAP'a bildirdi.

        Üç yıllık sözleşme imzalanan tecrübeli yıldıza yıllık 6 milyon Euro ücret ödeneceği belirtildi.

        Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklamada "Profesyonel Futbolcu Rafael Alexandre Fernandes Ferreira da Silva'in transferi konusunda, Oyuncu ile 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2026-2027 sezonu sonuna kadar üç yıllık sözleşme imzalanmıştır. Oyuncuya her sezon için 6.000.000 Avro garanti ücret ödenecektir" ifadelerine yer verildi.

        Son 8 yılı ülkesinde Benfica'da geçiren Rafa Silva, geçen sezon tüm kulvarlarda 52 maçta 22 gol atıp 15 kez de gol pası verdi.

        Profesyonel kariyerine Feirense'de başlayan ve daha sonra Braga ile Benfica'da oynayan 31 yaşındaki futbolcu, kariyerinde ilk defa Portekiz dışında bir ülkede forma giyecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Oto satışlarında '6+6' kuralı uzatıldı
        Oto satışlarında '6+6' kuralı uzatıldı
        44 yaşındaydı... 7 katlı tabut bina çöktü!
        44 yaşındaydı... 7 katlı tabut bina çöktü!
        Merkez Bankası'ndan bugün ne bekleniyor?
        Merkez Bankası'ndan bugün ne bekleniyor?
        Bizim Çocuklar, EURO 2024'te son 16 turunda
        Bizim Çocuklar, EURO 2024'te son 16 turunda
        İşte son 16 turu eşleşmeleri
        İşte son 16 turu eşleşmeleri
        "Ne mutlu Türk'üm diyene!"
        "Ne mutlu Türk'üm diyene!"
        Fenerbahçe'den Samardzic atağı!
        Fenerbahçe'den Samardzic atağı!
        Bolivya'da darbe girişimi: Neler yaşandı?
        Bolivya'da darbe girişimi: Neler yaşandı?
        Yürüyelim arkadaşlar!
        Yürüyelim arkadaşlar!
        Yaza dair bilinmeyen 9 gerçek!
        Yaza dair bilinmeyen 9 gerçek!
        Kayınpeder damadı defalarca bıçakladı!
        Kayınpeder damadı defalarca bıçakladı!
        Pakistan'da aşırı sıcaklardan altı günde 500'den fazla kişi öldü
        Pakistan'da aşırı sıcaklardan altı günde 500'den fazla kişi öldü
        "Bu saatten sonra kim gelirse gelsin"
        "Bu saatten sonra kim gelirse gelsin"
        Ücrete yüzde 10 vergi talebi
        Ücrete yüzde 10 vergi talebi
        Sen neymişsin be Taylor!
        Sen neymişsin be Taylor!
        Rüzgar, yağmur ve sıcak uyarısı
        Rüzgar, yağmur ve sıcak uyarısı
        Kaliteli uyku için yatakta reels izlemeye son!
        Kaliteli uyku için yatakta reels izlemeye son!
        "2 Temmuz'da vals var!"
        "2 Temmuz'da vals var!"
        "Bir olalım yolunda"
        "Bir olalım yolunda"
        Aralarında 3 km var
        Aralarında 3 km var