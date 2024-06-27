Beşiktaş, Rafa Silva transferinin detaylarını açıkladı

Beşiktaş Kulübü, Portekizli hücum oyuncusu Rafael Alexandre Fernandes Ferreira da Silva'nın (Rafa Silva) transferinin mali detaylarını KAP'a bildirdi.

Üç yıllık sözleşme imzalanan tecrübeli yıldıza yıllık 6 milyon Euro ücret ödeneceği belirtildi.

Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklamada "Profesyonel Futbolcu Rafael Alexandre Fernandes Ferreira da Silva'in transferi konusunda, Oyuncu ile 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2026-2027 sezonu sonuna kadar üç yıllık sözleşme imzalanmıştır. Oyuncuya her sezon için 6.000.000 Avro garanti ücret ödenecektir" ifadelerine yer verildi.