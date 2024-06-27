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        CHP lideri Özel'den erken seçim açıklaması

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis önünde basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. Özel, siyasette yumuşama tartışmalarına ilişkin, "Bu şartlarda kimse muhalefetten yumuşama beklemesin. Kendileri yumuşamasınlar normalleşsinler. Normalleşme tam da yerini bulmuştur." dedi. Özel, erken seçim tartışmalarına ilişkin de "1,5 yıl içinde bir erkem seçimi olası görüyorum. Bana kalırsa gelecek ay olsun. Partimiz birinci parti olmuşken, vatandaşların dertlerine çözüm üretilmezken ben neden seçim istemeyeyim." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.06.2024 - 11:38 Güncelleme: 27.06.2024 - 12:02
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        CHP lideri Özel'den erken seçim açıklaması
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis bahçesinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

        Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

        ERKEN SEÇİM ÇIKIŞI

        "Ekonomi bu kadar kötü gidiyorken siz asgari ücrete zam yapmazsanız emekli maaşları bu noktadayken siz bu sese kulak tıkarsanız üreticileri perişan ederseniz. Erken seçim kaçınılmaz olur.

        Bence 5 yıl tamamlanmaz, 2,5'uncu yılın tam ortasında bir erken seçim olur. Bugünden 1,5 yıl sonrasında bir erken seçimi olası görüyorum. Bana kalırsa gelecek ay olsun istiyorum seçim. Partimiz birinci parti olmuşken, vatandaşların dertlerine çözüm üretilmezken ben neden seçim istemeyeyim. 130 milletvekili ile bunu yapamayız. Siyaseten böyle devam ederlerse erken seçim kaçınılmazdır. Toplumun yarısı erken seçim istiyor.

        SİYASETTE NORMALLEŞME TARTIŞMALARI

        Uzun süredir biz normalleşme diyorduk, Sayın Erdoğan yumuşama diyordu. Dünden itibaren bu sürecin terminolojisinde o da bizim kullandığımız ifadeye döndü ve o da normalleşme demeye başladı. Bu süreçte muhalefetten kimse yumuşama beklemesin.

        Ama diyalog zemini görüşmek, buluşmak, el sıkışmak. Herkes işini yapıyor. Benim işim mağdurun yoksulun güvencesizin hakkını korumak. Ben CHP'nin Genel Başkanıyım onların kimlerin hakkını koruduğunu biliyoruz. Bu şartlar içinde ne yumuşaması bu kadar ağır şartlar varken biz mi yumuşayacağız. Kendileri yumuşamasınlar normalleşsinler. Normalleşme tam da yerini bulmuştur."

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        #CHP
        #Özgür Özel
        #Son dakika haberler
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