CHP lideri Özel'den erken seçim açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis bahçesinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

ERKEN SEÇİM ÇIKIŞI

"Ekonomi bu kadar kötü gidiyorken siz asgari ücrete zam yapmazsanız emekli maaşları bu noktadayken siz bu sese kulak tıkarsanız üreticileri perişan ederseniz. Erken seçim kaçınılmaz olur.

Bence 5 yıl tamamlanmaz, 2,5'uncu yılın tam ortasında bir erken seçim olur. Bugünden 1,5 yıl sonrasında bir erken seçimi olası görüyorum. Bana kalırsa gelecek ay olsun istiyorum seçim. Partimiz birinci parti olmuşken, vatandaşların dertlerine çözüm üretilmezken ben neden seçim istemeyeyim. 130 milletvekili ile bunu yapamayız. Siyaseten böyle devam ederlerse erken seçim kaçınılmazdır. Toplumun yarısı erken seçim istiyor.