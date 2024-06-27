Bodrum'da bayramda tüketilen su miktarı hayrete düşürdü!

"İÇME SUYU İLETİM HATTI DÜZENLİ VE SÜREKLİ İŞLETİLEMİYOR"

Yaşanan patlaklarla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Doç. Dr. Özçelik, "Bodrum'daki en büyük sorun su patlaklarının ve kayıp kaçakların önüne geçilmesi, şebekenin düzenli ve sürekli işletilmesini şu anda sağlayamıyoruz. Bununla ilgili harekete geçmiş değiliz. Rezervuarlardaki sular da kısıtlı ama kısıtlı suyu bile şehre düzenli olarak temin edemiyoruz. Bir an önce bu altyapının iyileştirilmesi daha sonra da su temini alternatiflerinin bir araya getirilmesi ve beraberinde su tahsislerinde ciddi bir iyileştirme gerçekleştirilmesi gerekiyor. Devlet Su İşleri'ne, termik santrale ve su kanalizasyon idaresine büyük görevler düşüyor. Yüzeysel sular büyük oranda rastgele karaktere sahip sulardır. Suyun gelmesini garanti edemiyoruz, dolayısıyla DSİ bir kuruma tahsis ettiği zaman başka bir kullanım amacında bir sıkıntı meydana gelebiliyor. Tahsislerin belli bir sistematiğe oturtulması gerekiyor" dedi.