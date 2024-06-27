Anne 41, oğlu 11 yaşındaydı! Duvardaki tüfek onları ayırdı!
Afyonkarahisar'da, 11 yaşındaki oğlunun elindeki tüfeğin ateş alması sonucu vurulan 41 yaşındaki annesi T.K., müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından savcılık tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı
Afyonkarahisar'da, iddiaya göre, Çıkrık beldesindeki evlerinin odasında asılı tüfekle oynayan B.H.K (11), elindeki silahın kazara ateş alması sonucu annesi T.K'yi karın bölgesinden (41) vurdu.
DİĞER ÇOCUK BABASINA HABER VERDİ
AA'da yer alan habere göre evdeki diğer çocuğun durumu, kahvehanedeki babasına bildirmesi üzerine sağlık ekiplerinden yardım istendi.
AĞIR YARALANAN ANNE KURTARILAMADI
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırılan kadın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olayın ardından savcılık tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.