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        Haberler Gündem 3. Sayfa Anne 41, oğlu 11 yaşındaydı! Duvardaki tüfek onları ayırdı | Son dakika haberler | Son dakika haberleri

        Anne 41, oğlu 11 yaşındaydı! Duvardaki tüfek onları ayırdı!

        Afyonkarahisar'da, 11 yaşındaki oğlunun elindeki tüfeğin ateş alması sonucu vurulan 41 yaşındaki annesi T.K., müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından savcılık tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 11:15 Güncelleme: 27.06.2024 - 11:15
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        Anne 41, oğlu 11 yaşındaydı! Duvardaki tüfek onları ayırdı!
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        Afyonkarahisar'da, iddiaya göre, Çıkrık beldesindeki evlerinin odasında asılı tüfekle oynayan B.H.K (11), elindeki silahın kazara ateş alması sonucu annesi T.K'yi karın bölgesinden (41) vurdu.

        DİĞER ÇOCUK BABASINA HABER VERDİ

        AA'da yer alan habere göre evdeki diğer çocuğun durumu, kahvehanedeki babasına bildirmesi üzerine sağlık ekiplerinden yardım istendi.

        AĞIR YARALANAN ANNE KURTARILAMADI

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırılan kadın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Olayın ardından savcılık tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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        #afyonkarahisar
        #Son dakika haberler
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