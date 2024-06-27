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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası A Milli Futbol Takımı, EURO 2024'te son 16 turunda - Futbol Haberleri

        Bizim Çocuklar, EURO 2024'te son 16 turunda

        Zor oldu ama başardık... A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024'te adını son 16 turuna yazdırdı. F Grubu'ndaki son maçında Çekya ile Hamburg'da karşılaşan Ay-Yıldızlılar, mücadeleden 2-1 galibiyetle ayrılarak tur biletini kaptı. Ay-yıldızlıların gollerini Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun atarken, Çekler'in golü Soucek'ten geldi. Milliler, son 16 turunda 2 Temmuz Salı günü Avusturya ile karşılaşacak. İşte Hamburg'da 90 dakikanın ardından objektiflere yansıyanlar

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 27.06.2024 - 08:50 Güncelleme: 27.06.2024 - 08:50
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        A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'ndaki üçüncü maçında Çekya'yı 2-1 mağlup ederek gruptan çıkmayı başardı ve adını son 16 turuna yazdırdı. Volkspark Stadı'nda oynanan maçta Türkiye'nin gollerini 51. dakikada Hakan Çalhanoğlu ve 90+4. dakikada Cenk Tosun attı. Milli takım, bu sonuçla puanını 6'ya yükseltti ve grubu aynı puana sahip zirvedeki Portekiz'in ardından ikinci sırada tamamlayarak son 16 turuna çıktı. Çekya ise bir puanla Avrupa Şampiyonası'na gruplarda veda etti.

        F Grubu'nu 6 puanla ikinci sırada tamamlayan ay-yıldızlı ekip, son 16 turunda D Grubu'nu lider bitiren Avusturya ile eşleşti. Türkiye; Fransa ve Hollanda'nın yer aldığı D Grubu'nu ilk sırada bitiren Avusturya ile 2 Temmuz'da Leipzig'de karşı karşıya gelecek.

        Milli takımda Çekya karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunan Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın, bu mücadelede gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düştü.

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        A Milli Futbol Takımı, 6. kez mücadele ettiği Avrupa Şampiyonası'nda 3. kez grup aşamasını geçmeyi başardı. Milli takım, daha önce EURO 2000 ve EURO 2008'de gruplardan çıkmıştı.

        Türkiye, 2000 yılında Hollanda ve Belçika'nın ortaklaşa düzenlediği finallerde gruptan çıkıp çeyrek finalde Portekiz'e yenilerek, organizasyona veda etti.

        Ay-yıldızlı ekip, EURO 2008'de ise büyük bir başarıya imza atarak, yarı finale kadar yükseldi. Almanya'ya 3-2 yenilen Türkiye, Avrupa şampiyonaları tarihindeki en iyi derecesine imza attı.

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        90 dakikanın ardından Hamburg Volkspark'ta büyük bir sevinç yaşandı. Galibiyet üçlüsü ise İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella'dan geldi. Son 16 turu taraftarlarla birlikte coşkuyla kutladı. İşte objektiflere yansıyanlar ...

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