Oto satışlarında '6+6' kuralı 6 ay uzatıldı

Otomotiv ticaretinde uygulanan '6 ay-6 bin kilometre' ve 'ilan kısıtlaması' uygulamaları, 1 Ocak 2025'e kadar uzatıldı.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yapılan düzenleme ve denetimler neticesinde sıfır taşıtların ikinci ele düşürülerek satışa sunulması yoluyla haksız kazanç sağlanmasının önüne geçildiği, sıfır taşıt arzının artmasına katkı sağlanarak gerçek ihtiyaç sahiplerinin taşıta ulaşmalarına imkân sağlandığı ve otomotiv sektöründeki spekülatif fiyat artışlarının engellenerek tüketici mağduriyetlerinin ortadan kaldırıldığı kaydedildi.