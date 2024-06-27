Oto satışlarında '6+6' kuralı 6 ay uzatıldı
Ticaret Bakanlığı, otomobil satışlarında uygulanan '6 ay 6 bin kilometre' ile 'ilan kısıtlaması' uygulamalarının 1 Ocak 20254 tarihine kadar 6 ay süreyle uzatıldığını açıkladı
Otomotiv ticaretinde uygulanan '6 ay-6 bin kilometre' ve 'ilan kısıtlaması' uygulamaları, 1 Ocak 2025'e kadar uzatıldı.
Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yapılan düzenleme ve denetimler neticesinde sıfır taşıtların ikinci ele düşürülerek satışa sunulması yoluyla haksız kazanç sağlanmasının önüne geçildiği, sıfır taşıt arzının artmasına katkı sağlanarak gerçek ihtiyaç sahiplerinin taşıta ulaşmalarına imkân sağlandığı ve otomotiv sektöründeki spekülatif fiyat artışlarının engellenerek tüketici mağduriyetlerinin ortadan kaldırıldığı kaydedildi.
Açıklamada, "Bu doğrultuda, söz konusu kazanımlar göz önünde bulundurularak, ilgili iki düzenlemenin de 6 ay süreyle, 1 Ocak 2025 tarihine kadar yeniden uzatılmasına Ticaret Bakanlığımızca karar verilmiştir" denildi.