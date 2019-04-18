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Bu yıl 72'nci kez düzenlenecek Cannes Film Festivali'nin resmi programında yer alan filmler belli oldu. Zeynep Atakan'ın ve TRT'nin ortak yapımcısı olduğu, Filistinli sinemacı Elia Süleyman'ın yönettiği “Burası Cennet Olmalı” (It Must Be Heaven) ana yarışmaya seçildi. Türkiye, Fransa, Almanya ve Kanada ortak yapımı olan “Burası Cennet Olmalı” Doha Film Enstitü işbirliği ile gerçekleştirildi. Eurimages destekli filmin yapım süreci 3 yıl sürdü. Festivalin ana yarışmasında Jim Jarmusch, Pedro Almodovar, Dardenne Kardeşler, Ken Loach ve Marco Bellocchio gibi usta yönetmenlerin filmleri de yer alıyor. Festivalin bugün açıklanan Resmi Seçkisi'nde yer alan filmler şöyle sıralanıyor:
ANA YARIŞMA
The Dead Don't Die - Jim Jarmusch (Açılış filmi)
Pain & Glory - Pedro Almodóvar
The Traitor - Marco Bellocchio
The Wild Goose Lake - Diao Yinan
Parasite - Bong Joon-ho
Young Ahmed - Jean-Pierre Dardenne & Luc Dardenne
Oh Mercy! - Arnaud Desplechin
Atlantique - Mati Diop
Matthias and Maxime - Xavier Dolan
Little Joe - Jessica Hausner
Sorry We Missed You - Ken Loach
Les Misérables - Ladj Ly
A Hidden Life - Terrence Malick
Bacurau - Kleber Mendonça Filho, Juliano Dornelles
The Whistlers - Corneliu Porumboiu
Frankie - Ira Sachs
Portrait of a Lady on Fire - Céline Sciamma
It Must Be Heaven - Elia Suleiman
Sibyl - Justine Triet
YARIŞMA DIŞI
The Best Years of a Life - Claude Lelouch
Rocketman - Dexter Fletcher
Too Old to Die Young - Nicolas Winding Refn (TV dizisi)
Diego Maradona - Asif Kapadia
La Belle Époque - Nicolas Bedos
GECEYARISI GÖSTERİMİ
The Gangster, the Cop, the Devil - Lee Won-Tae
ÖZEL GÖSTERİMLER
Share - Pippa Bianco
For Sama - Waad Al Kateab & Edward Watts
Family Romance, LLC. - Werner Herzog
Tommaso - Abel Ferrara
Être vivant et le savoir - Alain Cavalier
Que sea ley - Juan Solanas
BELİRLİ BİR BAKIŞ
Invisible Life - Karim Aïnouz
Beanpole - Kantemir Balagov
The Swallows of Kabul - Zabou Breitman, Eléa Gobé Mévellec
A Brother’s Love - Monia Chokri
The Climb - Michael Covino
Joan of Arc - Bruno Dumont
A Sun that Never Sets - Óliver Laxe
Chambre 212 - Christophe Honoré
Port Authority - Danielle Lessovitz
Papicha - Mounia Meddour
Adam - Maryam Touzani
Zhuo ren mi mi - Midi Z
Liberté - Albert Serra
Bull - Annie Silverstein
Summer of Changsha - Zu Feng
Evge - Nariman Aliev
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