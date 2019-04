Bu yıl 72'nci kez düzenlenecek Cannes Film Festivali'nin resmi programında yer alan filmler belli oldu. Zeynep Atakan'ın ve TRT'nin ortak yapımcısı olduğu, Filistinli sinemacı Elia Süleyman'ın yönettiği “Burası Cennet Olmalı” (It Must Be Heaven) ana yarışmaya seçildi. Türkiye, Fransa, Almanya ve Kanada ortak yapımı olan “Burası Cennet Olmalı” Doha Film Enstitü işbirliği ile gerçekleştirildi. Eurimages destekli filmin yapım süreci 3 yıl sürdü. Festivalin ana yarışmasında Jim Jarmusch, Pedro Almodovar, Dardenne Kardeşler, Ken Loach ve Marco Bellocchio gibi usta yönetmenlerin filmleri de yer alıyor. Festivalin bugün açıklanan Resmi Seçkisi'nde yer alan filmler şöyle sıralanıyor:



ANA YARIŞMA

The Dead Don't Die - Jim Jarmusch (Açılış filmi)

Pain & Glory - Pedro Almodóvar

The Traitor - Marco Bellocchio

The Wild Goose Lake - Diao Yinan

Parasite - Bong Joon-ho

Young Ahmed - Jean-Pierre Dardenne & Luc Dardenne

Oh Mercy! - Arnaud Desplechin

Atlantique - Mati Diop

Matthias and Maxime - Xavier Dolan

Little Joe - Jessica Hausner

Sorry We Missed You - Ken Loach

Les Misérables - Ladj Ly

A Hidden Life - Terrence Malick

Bacurau - Kleber Mendonça Filho, Juliano Dornelles

The Whistlers - Corneliu Porumboiu

Frankie - Ira Sachs

Portrait of a Lady on Fire - Céline Sciamma

It Must Be Heaven - Elia Suleiman

Sibyl - Justine Triet

'Pain & Glory'





YARIŞMA DIŞI

The Best Years of a Life - Claude Lelouch

Rocketman - Dexter Fletcher

Too Old to Die Young - Nicolas Winding Refn (TV dizisi)

Diego Maradona - Asif Kapadia

La Belle Époque - Nicolas Bedos



GECEYARISI GÖSTERİMİ

The Gangster, the Cop, the Devil - Lee Won-Tae



ÖZEL GÖSTERİMLER

Share - Pippa Bianco

For Sama - Waad Al Kateab & Edward Watts

Family Romance, LLC. - Werner Herzog

Tommaso - Abel Ferrara

Être vivant et le savoir - Alain Cavalier

Que sea ley - Juan Solanas



BELİRLİ BİR BAKIŞ

Invisible Life - Karim Aïnouz

Beanpole - Kantemir Balagov

The Swallows of Kabul - Zabou Breitman, Eléa Gobé Mévellec

A Brother’s Love - Monia Chokri

The Climb - Michael Covino

Joan of Arc - Bruno Dumont

A Sun that Never Sets - Óliver Laxe

Chambre 212 - Christophe Honoré

Port Authority - Danielle Lessovitz

Papicha - Mounia Meddour

Adam - Maryam Touzani

Zhuo ren mi mi - Midi Z

Liberté - Albert Serra

Bull - Annie Silverstein

Summer of Changsha - Zu Feng

Evge - Nariman Aliev