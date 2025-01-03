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        Haberler Dünya Trump, ABD'nin İspanya ve Hollanda büyükelçi adaylarını açıkladı | Dış Haberler

        Trump, ABD'nin İspanya ve Hollanda büyükelçi adaylarını açıkladı

        ABD Seçilmiş Başkanı Donald Trump, Küba kökenli iş insanı Benjamin Leon'u Madrid Büyükelçisi, Joe Popolo'yu Amsterdam Büyükelçisi olarak aday gösterdiğini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 12:23 Güncelleme: 03.01.2025 - 12:23
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        Trump, İspanya ve Hollanda elçi adaylarını açıkladı
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        Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda İspanya ve Hollanda için büyükelçi adaylarını duyurdu.

        Leon'un 16 yaşındayken Küba'dan ABD'ye gelen "başarılı bir girişimci" olduğunu belirten Trump, kendisini ABD'nin Madrid Büyükelçisi olarak aday gösterdiğini bildirdi.

        Trump, ABD'nin Amsterdam Büyükelçiliğine aday gösterdiği Popolo için de "Joe, farklı sektörlerde başarı göstermiş bir iş insanı ve hayırseverdir." ifadesini kullandı.

        ABD'de başkanın büyükelçi atamalarını Senatonun onaylaması gerekiyor.

        Hazine Bakanlığına yapılacak atamalar

        Trump, büyükelçi adaylarının yanı sıra Hazine Bakanı olarak aday gösterdiği Scott Bessent ile çalışacak isimleri de belirlediğini duyurdu.

        Ken Kies'i Vergi Politikasından Sorumlu Müsteşar Yardımcısı olarak seçtiğini belirten Trump, Kies'in 47 yıllık deneyimi bulunan vergi avukatı olduğunu ve daha önce Kongre Ortak Vergilendirme Komitesi Genel Sekreteri olarak görev yaptığını bildirdi.

        Trump, Hazine Bakanı'nın Kıdemli Danışmanı olarak Alexandra Preate'ı belirlediğini kaydederek, Preate'i "halkla ilişkiler alanında deneyimli bir yönetici" olarak tanıttı.

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