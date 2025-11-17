Trump, ABD'nin Venezuela ile bazı görüşmeler içinde olduğunu ima etti

Trump, hafta sonu tatilini geçirdiği Florida'dan Washington'a dönmek için havaalanında uçağa binmeden önce gazetecilerin sorularını cevapladı.

Venezuela konusunda yeni bir gelişme olup olmadığı sorusuna "Hayır, yok" diyen Trump, "Maduro ile bazı görüşmeler yapıyor olabiliriz ve bunun nasıl sonuçlanacağını göreceğiz, onlar konuşmak istiyorlar." ifadelerini kullandı.

Trump, Venezuela hakkında Kongre ile "potansiyel seçenekleri" konuşup konuşmadığı üzerine de "Kongre'yi işin içinde tutmak istiyoruz." cevabını verdi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yu Kongre'yi bilgilendirmek için görevlendirdiğini belirten Trump, "(Kongre'nin) onaylarını almak zorunda değiliz ama bence onları bilgilendirmek iyi bir şey. Tek yapmalarını istemediğim şey, ordu, CIA gibi kurumları riske atabilecek çok önemli ve gizli olan bilgileri sızdırmaları." diye konuştu.

Trump, Venezuela'nın "hapisane nüfusunun neredeyse tamamını" ABD'ye bıraktığını savunarak, bu bağlamda eski Başkan Joe Biden yönetimini "20-25 milyon insanın ABD'ye akın etmesine izin vermekle" suçladı.

"New York için her şeyin yolunda gitmesini istiyoruz"

Reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile ilgili sorular için ise Trump, bu konuda konuşmak istemediğini belirterek, soruları soran gazetecileri de azarladı.