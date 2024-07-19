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        Haberler Dünya Amerika Trump, adaylığı resmi olarak kabul etti | Dış Haberler

        Trump, başkan adaylığını resmi olarak kabul etti

        Eski ABD Başkanı Donald Trump, resmi olarak Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı olmayı kabul etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 06:46 Güncelleme: 19.07.2024 - 06:47
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        Trump, adaylığı resmi olarak kabul etti
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        Donald Trump, 13 Temmuzda seçim mitingi sırasında uğradığı suikast girişiminin ardından Milwaukee'de düzenlenen Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'nde ilk kez halkın karşısına çıkarak konuşma yaptı.

        "Tüm Amerika'nın başkanı olmak için adaylığı kabul ediyorum, sadece Amerika'nın yarısı için değil" ifadelerini kullanan Trump, sadece Amerika'nın yarısını kazanmanın başarı olmadığını vurguladı.

        Trump, "İnanç, bağlılık ve gururla ABD başkanlığına adaylığınızı kabul ediyorum." ifadelerini kullandı.

        AA'nın habeine göre; Trump, kasımda çok büyük bir zafer elde edeceklerini belirterek, herkes için yeni bir güvenlik dönemi başlayacağının, toplum içindeki bölünmüşlüğün "iyileştirilmesi" gerektiğinin altını çizdi.

        Suikast girişiminde yaşadıklarını detaylı olarak aktaran Trump, "Bu korkunç saldırıya rağmen bu akşam birlik ve kararlılıkla bir aradayız. Hiç olmadığım kadar daha kararlıyım." diye konuştu.

        *Haberin fotoğrafları Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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