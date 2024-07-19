Trump, adaylığı resmi olarak kabul etti

Donald Trump, 13 Temmuzda seçim mitingi sırasında uğradığı suikast girişiminin ardından Milwaukee'de düzenlenen Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'nde ilk kez halkın karşısına çıkarak konuşma yaptı.

"Tüm Amerika'nın başkanı olmak için adaylığı kabul ediyorum, sadece Amerika'nın yarısı için değil" ifadelerini kullanan Trump, sadece Amerika'nın yarısını kazanmanın başarı olmadığını vurguladı.

Trump, "İnanç, bağlılık ve gururla ABD başkanlığına adaylığınızı kabul ediyorum." ifadelerini kullandı.

AA'nın habeine göre; Trump, kasımda çok büyük bir zafer elde edeceklerini belirterek, herkes için yeni bir güvenlik dönemi başlayacağının, toplum içindeki bölünmüşlüğün "iyileştirilmesi" gerektiğinin altını çizdi.