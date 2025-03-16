Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Trump, Amerika'nın Sesi'nin (VOA) bütçe ve personelini azaltma kararı aldı | Dış Haberler

        Trump, Amerika'nın Sesi'nin (VOA) bütçe ve personelini azaltma kararı aldı

        ABD Başkanı Trump, başta Amerika'nın Sesi (Voice of America-VOA) olmak üzere ABD hükümeti tarafından finanse edilen bazı medya kuruluşlarında bütçenin ve personel sayısının düşürülmesi talimatı verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 09:15 Güncelleme: 16.03.2025 - 09:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump'tan VOA kararı
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        ABD Başkanı Donald Trump, başta Amerika'nın Sesi (Voice of America-VOA) olmak üzere ABD hükümeti tarafından finanse edilen bazı medya kuruluşlarında bütçenin ve personel sayısının düşürülmesi talimatı verdi.

        ABD Başkanı Trump'ın ABD Küresel Medya Ajansı'na kıdemli danışman olarak atadığı Kari Lake, Sosyal medya platformu X hesabından, VOA ile ilgili bir açıklama yaptı.

        Lake, Trump'ın bugün sabah imzaladığı bir kararname ile aralarında VOA'nın da olduğu ve ABD hükümeti tarafından finanse edilen bazı medya kuruluşlarının bütçesiyle personel sayısının azaltılacağını belirtti.

        Söz konusu karar, cuma gecesi, Kongre'nin son finansman tasarısını kabul etmesinden kısa bir süre sonra Trump tarafından alındı.

        Kararda, Amerika'nın Sesi, Özgür Avrupa ve Asya Radyosu ile Küba'ya İspanyolca haber akışı sağlayan Radyo Marti'ye ev sahipliği yapan ABD Küresel Medya Ajansı'nın fonksiyonlarının minimum seviyeye çekilmesi yönünde talimatlar yer aldı.

        Buna göre ajansa bağlı medya kuruluşlarının bütçelerinde kesintiye gidileceği ve personel sayısının azaltılacağı belirtildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yağış yok, şiddetli rüzgara dikkat!
        Yağış yok, şiddetli rüzgara dikkat!
        Trump'tan VOA kararı
        Trump'tan VOA kararı
        Yüzde 48 arttı
        Yüzde 48 arttı
        ABD Husileri vurdu
        ABD Husileri vurdu
        "Annem benimle iftihar etmedi"
        "Annem benimle iftihar etmedi"
        Yeğeni tarafından öldürüldü
        Yeğeni tarafından öldürüldü
        Suriye Devrimi'nin 14. yıl dönümü coşkuyla kutlandı
        Suriye Devrimi'nin 14. yıl dönümü coşkuyla kutlandı
        Tarihi binlerce yıl öncesine dayanan vitamin deposu!
        Tarihi binlerce yıl öncesine dayanan vitamin deposu!
        Cinayet zanlısı kıskıvrak yakalandı
        Cinayet zanlısı kıskıvrak yakalandı
        Kartal'dan Konya'da sert düşüş!
        Kartal'dan Konya'da sert düşüş!
        Sırbistan'da dev protesto
        Sırbistan'da dev protesto
        Yaren leylek ile Adem amcadan duygulandıran buluşma
        Yaren leylek ile Adem amcadan duygulandıran buluşma
        Peskov: Zaman doluyor
        Peskov: Zaman doluyor
        Polis müdahale etti
        Polis müdahale etti
        VW'ın boş fabrikaları tank üretimi için kullanılabilir
        VW'ın boş fabrikaları tank üretimi için kullanılabilir
        Sigarada nispi vergi düştü
        Sigarada nispi vergi düştü
        UEFA'dan hangi takım, ne kadar kazandı?
        UEFA'dan hangi takım, ne kadar kazandı?
        Suda 'petrol hidrokarbonu' çıkan kentte su siparişine yetişilmiyor!
        Suda 'petrol hidrokarbonu' çıkan kentte su siparişine yetişilmiyor!
        Şinasi Yurtsever'e veda günü
        Şinasi Yurtsever'e veda günü
        Ford Otosan Romanya'da elektrikli araç üretimine başladı
        Ford Otosan Romanya'da elektrikli araç üretimine başladı