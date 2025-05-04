Trump: Bana bayılmadığı için indirmiyor

ABD Başkanı Donald Trump, NBC televizyonuna verdiği röportajda ekonomiye ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Powell'ın faiz oranlarını düşürmesi gerektiğini savunan Trump, "Bir noktada faiz indirecek. Bana bayılmadığı için indirmemeyi tercih ediyor." dedi.

Trump, Powell'ı başkanlık görevi 2026'da sona ermeden önce görevden alıp almayacağı sorulduğunda, "Hayır, neden böyle bir şey yapayım ki? Zaten kısa bir süre içinde yerine yeni birini atayabiliyorum." yanıtını verdi.

Son dönemde Fed Başkanı Powell'a yönelik eleştirilerini sıklaştıran Trump, geçen ay yaptığı sosyal medya paylaşımında Powell'ın faiz oranlarını düşürme konusunda "çok geç kaldığını" belirterek, işine son verilmesini talep etmişti.

Fed'e defalarca faizleri indirme çağrısında bulunan Trump, daha sonra Powell'a yönelik eleştirilerinin tonunda bir miktar değişikliğe gitmişti.

Trump, Powell'ı görevden alma gibi bir planının olmadığını ifade etmiş, ancak faiz oranlarını düşürme çağrılarının arkasında durmuştu.

Trump, anayasada yer alan adil yargılanma hakkının, yalnızca vatandaşlara mı yoksa vatandaş olmayanlara da mı uygulanması gerektiğini bilmediğini belirtti.

Trump, seçmeninin desteğine güvendiğini ve vaatlerinden geri adım atmayacağını vurguladı.

Anayasanın 5. ek maddesinde yer alan adil yargılanma hakkının kimleri kapsadığına ilişkin bir soruya Trump, "Bilmiyorum, ben bir avukat değilim." cevabını verdi.

Trump, konuya ilişkin "çok başarılı avukatlarla çalıştığını" belirterek, Yüksek Mahkeme'nin kararlarına uyacaklarını ifade etti.

ABD Başkanı Trump, "Dünyanın en kötü ve en tehlikeli insanlarını sınır dışı etmeye çalışıyoruz ama mahkemeler yolumu kesiyor." diyerek yargıya tepki gösterdi ve bu konuda "Onları buradan cehenneme göndermek için seçildim. Fakat mahkemeler bunu yapmamı engelliyor." ifadesini kullandı.

Trump, bir soru üzerine Kanada'yı "51. eyalet" yapmak için askeri güce ihtiyaç duyulmayacağını da belirtti.

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