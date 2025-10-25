Trump, eski Adalet Bakanı Garland ve eski FBI Direktörü Wray'in yargılanmasını istedi

Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformu hesabından yaptığı paylaşımda, belgelerin Wray, Garland, Monaco ve Biden yönetimindeki diğer "sahtekarların" "Arctic Frost Operasyonu"na imza attıklarını kesin olarak gösterdiğini belirtti.

Bu kişilerin senatörleri ve Kongre üyelerini "gözetlediklerini ve telefonlarını dinlediklerini" ifade eden Trump, "2020 başkanlık seçimlerine hile karıştırdılar. Bu radikal sol deliler, yasa dışı ve son derece etik dışı davranışları nedeniyle yargılanmalıdır!" ifadesini kullandı.