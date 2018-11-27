ABD Başkanı Trump ülkenin Mississippi eyaletinde yer alan ve Elvis Presley'nin de doğum yeri olan Tupelo'da Cumhuriyetçi Senatör Cindy Hyde-Smith'in Demokrat Senatör Mike Espy'e karşı olan kampanyasını desteklemek için ufak çaplı bir miting düzenledi.

Konuşmasına, Cindy Hyde-Smith'i desteğiyle başlayan Trump, sıkı çalışan binlerce Amerikalı vatanseverin yuvası ve rock'n roll'un kralı Elvis Presley'in doğum yeri olan Tupelo'ya geldiğim için heyecanlıyım" diyerek başladı.

Mississippi halkına Cindy Hyde-Smith'i Amerika'yı yeniden harika yapmak için destekleyecekler mi diye sormak için buradayım. Tüm Amerikalılar için harika yapabiliriz." derken, Elvis Presley'e de değindi.

Havalimanında kendisini bekleyen kalabalığa konuşan Trump, gençliğinde, Rock'n Roll'un kralı olarak bilinen Elvis Presley'e benzetildiğini söyleyerek, "Sarışın olmamın yanı sıra gençliğimde beni Elvis'e benzetirlerdi. İnanabiliyor musunuz? Bunu her zaman bir iltifat olarak kabul ettim. Elvis'i seviyoruz değil mi?" 50'lerde müziği ve 60'larda sinemayı tekrar tanımladıktan sonra herkes Elvis'e Kral diye seslendi" dedi.

Trump'ın bu sözleri ABD'de alay konusu oldu. Çok sayıda kişi Trump ve Elvis Presley arasında herhangi bir benzerlik görmediğini söyledi.

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