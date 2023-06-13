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Trump 'gizli belgeler' soruşturması kapsamında Miami'de hakim karşısına çıkıyor

Devlete ait gizli belgeleri kendi şahsi konutunda tutmakla ve yetkililerin belgeleri geri almasını engellemeye çalışmakla suçlanan eski ABD Başkanı Donald Trump bugün Miami'de hakim karşısına çıkacak.

Trump 'gizli belgeler' soruşturması kapsamında Miami'de hakim karşısına çıkıyor
BBC TÜRKÇE
Getty Images

Devlete ait gizli belgeleri kendi şahsi konutunda tutmak ve yetkililerin belgeleri geri almasını engellemeye çalışmakla suçlanan eski ABD Başkanı Donald Trump bugün Miami'de hakim karşısına çıkacak.

Trump mahkeme öncesi geceyi geçirmek üzere New Jersey'den Miami yakınlarındaki Trump Doral resorta geçti.

Trump, bazıları nükleer sırları da içeren devlete ait gizli belgelere yasa dışı şekilde el koymakla ilgili bir dizi suçlamayla karşı karşıya.

49 sayfalık iddianame Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Adalet Bakanlığı'nca hazırlandı.

ABD Adalet Bakanlığı'nca dağıtılan görüntülerde belgelerin karton kutular için Trump'ın evinde tuvalet, balo salonu, yatak odası gibi yerlerde tutulduğu görülüyor.

tuvaletteki belgeler Getty Images

Trump'a yönelik 37 suçlamanın bulunduğu iddianame, 100'den fazla gizli belgenin geçen Ağustos'ta Trump'ın Florida'daki Mar-a-Lago konutunda bulunmasının ardından hazırlanmıştı.

Trump bu belgelere yasa dışı şekilde el koyma ve yardımcısıyla birlikte komplo teorilerine başvurarak hükümetin bu belgeleri geri almasını engellemeye çalışmakla suçlanıyor.

Belgelerin ABD ve diğer ülkelerin savunma ve silah kapasitelerine, ve olası bir dış saldırıya verilecek karşılıklara dair bilgiler içerdiği iddia ediliyor.

Trump ayrıca avukatından belgeleri "saklamasını ya da yok etmesini" isteyerek, FBI'ın soruşturma yapmasını engellemeye çalışmakla da suçlanıyor.

balo salonunda belgeler Getty Images

Trump ise iddiaları "temelsiz ve saçma" olarak niteliyor ve bir suç işlemediğini iddia ediyor.

Miami'de İspanyolca yayın yapan bir radyo programına katılan Trump kendisine yöneltilen suçlamalar hakkında şikayetlerini dile getirdi ve ABD Başkanı Joe Biden'ı ülkenin güvenlik kurumlarını kendisine karşı silah olarak kullanmakla suçladı.

2024'teki başkanlık yarışına yeniden aday olan Trump haftasonunda destekçilerine protesto çağrısı yapmıştı. Trump davayı "yozlaşmakla" suçladığı FBI ve Adalet Bakanlığı'nın "seçim sürecine müdahalesi" olarak niteledi.

Miami'deki mahkeme binasının çevresinde Trump taraftarlarının protesto düzenlemesi bekleniyor. Miami Valisi Francis Suarez mahkeme binası çevresinde güvenlik önlemleri alınacağını duyurdu. Miami kentinin bulunduğu Florida eyaleti, Trump'ın kalelerinden.

Mahkeme yerel saatle 15:00'te (TSİ 22:00) başlayacak. Duruşmanın yaklaşık bir saat süreceği tahmin ediliyor.

Mahkemede önce Trump'a hakkındaki iddialar okunacak. Trump'ın suçlamaları reddetmesi bekleniyor.

Hukuk çevreleri hakimin hukuki süreci uzatabileceği, ancak suçlu bulunması halinde ciddi bir hapis cezası alabileceğini yorumunu yapıyor.

ABD'de bir sonraki başkanlık seçimi 5 Kasım 2024'te yapılacak.

Trump'ın evinde bulunan belgeler Getty Images
Trump'ın evinde bulunan belgeler

Biden'ın evinde de gizli belge iddiası

Trump kendisini ayrıca ABD Başkanı Joe Biden'ın eski ofisinde ve Delawere'deki evinde de gizli belgeler bulunduğunu hatırlatarak savunuyor.

Beyaz Saray Biden'ın belgelerin bulunmasıyla birlikte yetkililerle iş birliğine gittiğini, Trump'ınsa aksine yetkililerin belgelere ulaşmasını engellemeye çalıştığını söylüyor.

Biden'ın gizli belgeleri şahsi ofis ve konutunda tutmasıyla ilgili soruşturma sürüyor.

Diğer davada Trump neyle suçlanıyor?

Trump Nisan ayında da New York'ta görülen bir ceza davasında da hakim karşısına çıktı.

Trump bu davada, 2016'da başkan seçildiği seçimler öncesinde, eski porno yıldızı Stormy Daniels'a gizlilik anlaşması karşılılığı para ödediği suçlamasıyla yargılanıyor.

Trump ABD'nin tarihinde, hakkında ceza davası açılan ilk eski başkan.

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