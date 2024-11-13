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        Haberler Dünya Amerika Trump hakkındaki hukuki süreçler: Yargılamalar, ertelemeler ve siyasi ihtimaller | Dış Haberler

        Trump hakkındaki hukuki süreçler: Yargılamalar, ertelemeler ve siyasi ihtimaller

        ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın, yasadışı ödeme iddiaları ve diğer hukuki sorunlarla karşı karşıya olması, hem Amerikan iç politikasında hem de uluslararası arenada tartışma yaratmaya devam ediyor. Son olarak, New York'taki porn yıldızına sus payı davasında yargıç Juan Merchan, Trump'ın avukatlarının yaptığı itiraz üzerine kararını 19 Kasım'a erteledi. Habertürk TV Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin'in haberi...

        Giriş: 13.11.2024 - 20:40 Güncelleme: 13.11.2024 - 20:40
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        Trump'ın zorlu sınavı
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        Bu gelişme, Trump’ın siyasi geleceğini ve hukuki mücadelesini nasıl etkileyeceği konusunda önemli soruları beraberinde getiriyor.

        Başkanlık Dokunulmazlığı ve Yasal Tartışmalar

        Trump’ın avukatları, ABD Yüksek Mahkemesi’nin yakın zamanda verdiği başkanlık dokunulmazlığı kararına dayanarak, davanın askıya alınmasını veya düşürülmesini talep etti. Avukatlar, başkanlık makamına özgü yetki ve korumaların adaletin sağlanması açısından önemli bir dayanak oluşturduğunu savundu.

        Bu argüman, Trump’ın yalnızca başkanlık makamına yönelik değil, bireysel eylemlerine dair suçlamalardan da korunup korunamayacağı sorusunu gündeme getiriyor. Öte yandan, hukuk çevreleri, dokunulmazlık kararının eyalet suçlarını kapsamadığı ve Trump’ın New York’taki davadan kaçmasının zor olduğu görüşünde.

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        New York Davasının Arka Planı

        Trump, Mayıs ayında 34 ayrı suçlamayla karşı karşıya kaldı. Bu suçlamalar, eski avukatı Michael Cohen aracılığıyla porn yıldızı Stormy Daniels’a 2016 yılında seçimlerden kısa bir süre önce 130 bin dolar ödenmesi ve bu ödemenin iş kayıtlarında sahtecilikle gizlenmesiyle ilgiliydi. Trump, iddiaları reddederken, savcılar bu ödemeyi seçim sonuçlarını etkilemeye yönelik yasa dışı bir müdahale olarak değerlendiriyor.

        New York’taki bu davanın, Trump’ın siyasi kariyerine yönelik etkisi oldukça büyük. Zira, eyalet düzeyindeki suçlamalar başkanlık affıyla ortadan kaldırılamıyor.

        Federal Düzeydeki Davalar ve Yüksek Maliyetler

        Trump, New York davasına ek olarak federal düzeyde iki farklı dava ile de karşı karşıya. Bu davalar, gizli belgeleri uygunsuz şekilde saklama ve 2021 yılında seçim sonuçlarını kabul etmeyerek iktidarda kalmaya çalışma iddialarını kapsıyor. Florida’daki bir mahkeme, gizli belgelerle ilgili davayı düşürse de, seçim sonuçlarına ilişkin dava askıya alınmış durumda.

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        Özel Savcı Jack Smith tarafından yürütülen bu davaların maliyeti de dikkat çekici. Newsweek’in haberine göre, şimdiye kadar bu davalar için 50 milyon dolardan fazla harcama yapıldı ve Trump’ın Ocak 2025’te göreve başlamasına kadar bu rakamın 60 milyon dolara ulaşması bekleniyor.

        Trump’ın Siyasi Stratejisi ve Af Tartışmaları

        Trump, hukuki süreçlere karşı sert bir duruş sergiliyor. Time dergisine göre, Trump, göreve gelir gelmez Jack Smith’i görevden alacağını açıkladı. Ayrıca, Kongre Binası baskınına katıldıkları gerekçesiyle suçlanan yüzlerce kişiyi affedeceğini taahhüt etti. Ancak, kendini affetme olasılığıyla ilgili tartışmalar sürüyor.

        Uzmanlara göre, bir başkanın kendini affetmesi daha önce görülmemiş bir durum olduğu için hukuki meşruiyeti belirsiz. Dahası, bu tür bir af, Trump’ın eyalet düzeyindeki suçlamalarından kurtulmasını sağlayamayacak. Bu durum, Trump’ın özellikle New York davasındaki pozisyonunu zayıf hale getiriyor.

        Sonuç ve Olası Senaryolar

        Trump’ın karşı karşıya olduğu davalar, sadece birer hukuki süreç değil, aynı zamanda siyasi ve toplumsal yankılar yaratan birer olay niteliğinde. New York’taki dava, Trump’ın başkanlık sürecinde karşılaşacağı en ciddi hukuki engellerden biri olarak öne çıkıyor. Federal davaların seyri ise, Trump’ın göreve başladığında izleyeceği politikalar ve alacağı kararlarla yakından ilişkili olacak.

        Trump’ın hukuki mücadelelerini nasıl yöneteceği ve siyasi kariyerini bu süreçlerden nasıl etkilenmeden sürdüreceği, ABD’nin yakın gelecekteki en önemli siyasi gündem maddelerinden biri olmaya devam edecek.

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        #Trump davalar
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