        Haberler Dünya Trump ile Netanyahu Gazze'deki ateşkesin ikinci aşamasını görüşmek için 29 Aralık'ta bir araya gelecek | Dış Haberler

        Trump ile Netanyahu Gazze'deki ateşkesin ikinci aşamasını görüşmek için 29 Aralık'ta bir araya gelecek

        ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nde varılan ateşkesin ikinci aşamasını görüşmek için 29 Aralık'ta bir araya geleceği bildirildi.

        Giriş: 08.12.2025 - 17:25 Güncelleme: 08.12.2025 - 17:25
        Trump ve Netanyahu 29 Aralık'ta görüşecek
        Yerel basında çıkan haberde, Netanyahu'nun 28 Aralık ila 4 Ocak tarihleri arasında ABD'ye resmi bir ziyaret planladığı belirtildi.

        Trump'ın 29 Aralık'ta Netanyahu'yu Florida'daki malikanesi Mar-a-Lago'da ağırlayacağı ifade edildi.

        Haberde, Trump-Netanyahu görüşmesinin ana gündemini Gazze Şeridi'nde varılan ateşkesin ikinci aşamasına geçiş sürecinin oluşturacağı kaydedildi.

        İsrail basınında geçen haftalarda yer alan haberde, Trump yönetiminin Gazze'deki ateşkesin ikinci aşamasını yılbaşından önce açıklamak istediği belirtilmişti.

        Netanyahu, dün Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile yaptığı ortak basın toplantısında Gazze'deki ateşkesin ikinci aşamasına "yakında geçilebileceğini" söylemişti.

        Ateşkesin birinci aşamasının büyük oranda tamamlandığını söyleyen Netanyahu, Trump ile yapacağı görüşmede ateşkesin ikinci aşamasını ele alacaklarını belirtmişti.

