Beyaz Saray'da bir araya gelen Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in Gazze'yi hedef alan saldırıları ve Golan Tepeleri konusunda canlı yayında açıklamalarda bulundu.

ABD'nin "İsrail'in kendini koruma hakkını koruyacağını" vurgulayan Trump, "Gelecekteki muhtemel bir barış anlaşması, İsrail'in kendini Suriye'den, İran'dan ve diğer bölgesel tehditlerden koruma ihtiyacını göz önünde bulundurmalı."

"Yönetimimle birlikte ABD ve İsrail arasındaki ittifak her zamankinden daha güçlü. Şu anda ABD büyükelçiliği Kudüs'te gururla yükselmektedir. Çok uzun zamandır İsrail halkı da bizim büyükelçiliğimizin burada olmasını istedi. Birçok bakan görev süresince bu gerçekleşmedi. Ancak biz bunu yaptık." dedi.

Son 100 yıl içerisinde insanlığın antisemitizmin korkunç sonuçlarına tanıklık ettiğini savunan Trump, "Bunun sonrasında kutsal topraklarda çok güçlü bir ulus kuruldu. İsrail yakın dostumuz ve önemli bir müttefikimizdir ve ABD her zaman yanında olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Trump, İsrail'in Gazze'yi hedef alan saldırılarının "kendini savunma" anlamında haklı olduğunu savundu ve Netanyahu'ya bu konuda tam destek verdiklerini söyledi.

"İSRAİL SİZDEN DAHA İYİ BİR DOST GÖRMEMİŞTİR"

Netanyahu, Trump'a birçok kez teşekkür ettiği konuşmasında, "İsrail sizden daha iyi bir dost görmemiştir." yorumunu yaptı.

Netanyahu, Trump'ın İsrail konusunda bugüne kadar verdiği sözleri tuttuğunu, Golan Tepeleri konusundaki son adımının ise "tarihi bir adım" olduğunu ifade etti.

Binyamin Netanyahu, Golan Tepeleri konusundaki yaklaşımlarını, "İki savaşı kazandıktan sonra bugüne kadar yaklaşık yarım yüzyıl boyunca askeri zaferimizin diplomatik bir zafere dönüşmesini beklemek zorunda kaldık." sözleriyle dile getirdi.

FİLİSTİN: MEŞRU DEĞİLDİR

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Trump'ın Golan Tepeleri kararına, "Filistin'in Kudüs üzerindeki egemenliğine ya da herhangi bir Arap toprağına dokunan hiçbir karar meşru değildir." sözleriyle tepki gösterdi.

Abbas, Arap-İsrail çatışması konusundaki herhangi bir adımı meşrulaştırmanın yolunun, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ile Birleşmiş Milletler (BM) ve Arap Barış Girişimi kararlarına bağlılıktan geçtiğini vurguladı.

AVRUPA BİRLİĞİ: TANIMIYORUZ

Avrupa Birliği (AB) sözcülüğünden, "Golan Tepeleri dahil İsrail'in 1967'den beri işgalinde olan topraklar üzerindeki egemenliğini tanımıyoruz." açıklamasında bulunuldu.

Birliğin, uluslararası hukuk uyarınca Haziran 1967'den bu yana İsrail'in işgali altında bulunan topraklar üzerindeki egemenliğini tanımadığı ve bu toprakları İsrail'in parçası olarak görmediği vurgulandı.

İNGİLTERE VE BM'DEN TEPKİ

Trump'ın başkanlık kararnamesini imzalamasına Birleşmiş Milletler ve İngiltere'den de tepki geldi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Golan Tepeleri'ni İsrail işgali altındaki toprak olarak görüyoruz. İsrail'in 1981'deki ilhakını tanımadık ve tanımayı da planlamıyoruz" ifadeleri yer aldı.

İngiltere'nin açıklamasının ardından Birleşmiş Milletlerden (BM) de bir açıklama geldi. BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, "Golan Tepeleri'nin statüsü değişmedi ve BM'nin Golan politikası Güvenlik Konseyinin ilgili kararlarında belirtiliyor" dedi.

BM Güvenlik Konseyinin 1981'de aldığı karar, İsrail'in Golan Tepeleri'ni işgaline karşı çıkıyor. Kararda, "İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'nde kendi kanunlarını, yargısını ve idaresini uygulama kararı hükümsüzdür ve uluslararası hukuki geçerliliği yoktur" ifadeleri yer alıyor.

ESAD REJİMİ: ABD, ARAPLARIN ANA DÜŞMANI OLDU

Beşar Esad rejimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in işgalini resmen tanıyan kararını imzalamasına tepki göstererek, kararın "ABD'yi Arapların ana düşmanı" yaptığını öne sürdü.

Rejimin dışişleri bakanlığından ismi açıklanmayan bir yetkilinin, resmi haber ajansı SANA'da yer alan açıklamasında, "ABD Başkanı, Suriye Arap Cumhuriyeti'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne bariz bir saldırıyla, işgal altındaki Suriye toprağı Golan'ın 'Siyonist işgal varlığına' eklendiğini kabul etti. Karar, ABD ve İsrail'in Arap milletine karşı düşmanlıkla kurdukları organik ittifakın somut göstergesi oldu ve ABD'yi Arapların temel düşmanı haline getirdi." ifadeleri kullanıldı.

RUSYA'DAN SERT AÇIKLAMA

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Başkanı Donald Trump’ın Golan Tepelerine ilişkin kararını eleştirerek, "Uluslararası hukuka aykırı bu karar Orta Doğu'daki gerginliği artırabilir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını yok sayan bu tür adımlar sadece durumu daha da kötüleştirir." dedi.

Zaharova, söz konusu karara ilişkin Rusya’dan daha önce çok sayıda açıklama yapıldığını vurgulayarak, "Böyle şeyler hukuki zeminin dışında kalıyor. Tüm uluslararası çalışmaları, BMGK kararlarını yok sayan bu tür adımlar sadece durumu daha da kötüleştirir." ifadesini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ortadoğu ve Afrika Ülkeleri Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov da, Golan Tepelerine ilişkin Rusya'nın resmi pozisyonunun değişmediğini bildirdi.

KANADA KARARI TANIMADI

Kanada Dışişleri Bakanlığı, Golan Tepeleri'ni İsrail toprağı olarak tanıyan ABD'nin kararının ardından yazılı bir açıklama yaptı.

Bakanlığın açıklamasında, "Uluslararası hukuka uygun olarak Kanada, İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki kalıcı kontrolünü tanımamaktadır. Kanada'nın bu konuda uzun süredir devam eden pozisyonu değişmemiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Güç kullanarak bir toprağın ilhak edilmesi uluslararası hukuk tarafından yasaklanmıştır. Tek taraflı olarak herhangi bir sınır değişimi kararı, kurallar üzerine kurulu uluslararası düzenin esasına aykırıdır. Kanada, İsrail'in güçlü bir dostudur. İsrail'in yanındayız ve onun komşularıyla barış ve güvenlik içinde yaşama hakkını savunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

İSPANYA: GÜÇ KULLANILARAK İLHAKI KABUL EDİLEMEZ

İspanya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini tanıyan kararı eleştirildi.

İspanya Hükümetinin, Birleşmiş Milletler'in aldığı bazı kararlarla örtüşen, Golan Tepeleri ile ilgili tavrını koruduğu vurgulanan açıklamada, şöyle denildi:

"Uluslararası hukukun temellerine ve Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne göre bir toprağın güç kullanılarak ilhakı kabul edilemez. Bu yüzden İspanya, İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki egemenliğini tanımıyor."

IRAK: SURİYE'NİN ASLİ TOPRAĞIDIR

Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim, "İşgal altındaki Golan Suriye'nin asli toprağıdır ve bu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin kararı gereği tamamen Suriye'nin egemenliğine iade edilmelidir. Golan'ın ne gerekçeyle olursa olsun siyonistlere ilhakını kabul etmeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

KATAR: HÜKÜMSÜZDÜR

Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Doha, işgal altındaki Golan Tepeleri'nin bir Arap toprağı olduğuna dair ilkesel tutumunu vurgulamaktadır" ifadelerine yer aldı.

Açıklamada, şöyle denildi:

"BM Güvenlik Konseyi'nin 1981 yılı 497 sayılı Golan Tepeleri'ne ilişkin kararını küçümseyen İsrail işgaline yardımcı olmak, işgal edilmiş Golan'ın bir Arap toprağı olduğu gerçeğini kesinlikle değiştirmeyecektir. İsrail'in Golan Tepeleri üzerine hukukunu, yönetimini ve idaresini mecbur kılması, hiçbir hukuki etki olmaksızın geçersiz ve hükümsüzdür."

Uluslararası meşruiyet kararlarına İsrail'in uyması gerektiğinin zorunlu olduğu vurgulanan açıklamada, Golan Tepeleri de olmak üzere işgal altındaki Arap topraklarının tümünden İsrail'in çekilmesi gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini kabulü yönünde tek taraflı kararların, bölgede arzulanan barışın önünde büyük bir engel teşkil edeceği uyarısında bulunuldu.

ÜRDÜN: TUTUMUMUZ NET VE SABİTTİR

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, "Uluslararası toplum, bir toprağın güç kullanılarak ilhak edilmesine izin vermeyen kararlara bağlı kalmalı. Ürdün'ün işgal altındaki Golan Tepeleri'nin İsrail'e ilhakını reddeden tutumu net ve sabittir." ifadelerini kullandı.

Safedi, bu ilhakın herhangi bir şekilde tanınmasının, bölgedeki gerginliği artıracak ve işgal altındaki Golan'ın Suriye toprağı olduğu gerçeğini değiştirmeyecek tek taraflı bir karar addedileceğini aktardı.

BM Güvenlik Konseyinin İsrail'in Golan'ı işgali ve ilhakını reddeden 1981 yılı 497 sayılı kararını hatırlatan Safedi, sürekli ve kapsamlı barışın gerçekleşmesi için uluslararası meşruiyet ve Arap barış girişimi kararları uyarında Golan Tepeleri üzerindeki işgalin sonlandırılması gerektiğini vurguladı.

ARAP BİRLİĞİ'NDEN KINAMA

Arap Birliği, ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri'ne ilişkin kararını kınadı.

Arap Birliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "ABD'nin Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini tanıması Washington yönetiminin uluslararası hukukun dışına çıktığının göstergesidir. Arap Birliği, kararı en sert ifadelerle kınamaktadır. Söz konusu karar şekil ve konu bakımından geçersizdir, batıldır." ifadelerine yer verildi.

Trump'ın kararının Golan Tepeleri’nin Suriye toprağı olduğu gerçeğini değiştirmeyeceğinin vurgulandığı açıklamada, Arap Birliği'nin kati ve tek vücut halindeki tutumunun ay sonunda Tunus'ta yapılacak zirveye yansıyacağı kaydedildi.

Açıklama şu ifadeler kullanıldı:

"Arap ülkeleri bu tür üslup ve yaklaşımı reddetmektedir. İşgal bir suç ise onu meşrulaştırmak da en az işgal kadar tehlikelidir. Güçlü olmak haklı olmak değildir. Uluslararası yasalar, statüsü ne olursa olsun sadece bir devlet tarafından konulamaz. İşgal ne kadar kısa veya uzun olursa olsun katiyen meşru olamaz."

ORTODOKS YAHUDİLER PROTESTO ETTİ

ABD'de yaşayan Ortodoks Yahudiler, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun görüşmesi sırasında, ABD'nin, Golan Tepelerinde İsrail'in egemenliğini tanımasını protesto etti.

Hasidik Yahudilerinin sivil toplum kuruluşu "Uluslararası Neturei Karta"nın, Beyaz Saray önünde organize ettiği protestoya yüzlerce Ortodoks Yahudi katıldı.

Protestoculara, Siyonizm Karşıtı Ortodoks Hahamlar Derneğinden hahamlar da destek verdi.

Grup adına yapılan açıklamada, "Gerçek Yahudi Hahamlar asla İsrail devletini veya Golan Tepelerini İsrail'in bir parçası olarak tanımadı." ifadeleri kullanıldı.

ABD'Lİ ŞARKICI DELLA MILES'TEN FİLİSTİN'E DESTEK: ALLAH SİZİNLE BERABER

ABD'li şarkıcı Della Miles, sosyal medya hesabından Filistin'e destek mesajı yayınladı.

"Bu utanç verici ve haksız Amerikan kararından dolayı kim bilir kaç masum Filistinli çocuk ailelerinden kopacak? Golan Tepeleri'nin tek ve gerçek sahibi hiç şüphesiz Allah'tır. Allah sizinle beraber Filistin… Allah sabırlı olanları sever. Şimdi Filistin için sabırlı olmanın zamanı. Kalbim seninle atıyor Filistin."

Michael Jackson başta olmak üzere birçok ünlü sanatçının vokalistliğini yapan Miles, kısa bir süre önce ziyaret için geldiği Türkiye'de Müslüman olduğunu açıklamıştı.

GOLAN TEPELERİ KARARI

Trump, 21 Mart'ta Twitter'dan yaptığı açıklamada, "52 yılın ardından ABD için İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi." değerlendirmesinde bulunmuştu.

İsrail, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.