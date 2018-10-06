SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Temyiz Mahkemesi Yargıcı Brett Kavanaugh
DÜNYA
Haberler > DÜNYA

Trump'ın istediği yargıç için yapılan oylama öncesi 300 gözaltı

ABD’de Başkan Donald Trump’ın desteklediği ancak hakkındaki cinsel taciz iddiaları tartışma yaratan yargıç Brett Kavanaugh’ın (53) adaylığının dün Senato’da oylanması öncesinde New York ve başkent Washington’daki Kongre binası önünde bu isme karşı çıkanlar protesto gösterisi düzenledi. Kongre önündeki gösteride aralarında ünlülerin de olduğu en az 300 kişi gözaltına alındı

06.10.2018 - 08:45 | Güncelleme: Genel

YÜKSEK Mahkeme üyeliği için ABD Başkanı Donald Trump’ın aday gösterdiği Washington DC Temyiz Mahkemesi Yargıcı Brett Kavanaugh, hakkındaki cinsel taciz iddiaları nedeniyle önceki gün başkent Washington ve New York’ta protesto edildi. Kongre önünde toplanan göstericiler, Kavanaugh’un Yüksek Mahkeme adaylığının iptalini istedi. Protestoda yaşanan gerginlik sonucu 300’den fazla kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında ABD’li oyuncu Amy Schumer ve model Emily Ratajkowski'nin de olduğu öğrenildi.

"SUSTURULMAYI REDDEDİYORUZ" SLOGANLARI ATILDI

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre New York’ta 5. Cadde’de bulunan Trump Tower önünde düzenlenen gösteriye de çoğunluğu kadın yüzlerce kişi katıldı. Kavanaugh’un Yüksek Mahkeme adaylığının iptal edilmesi yönünde sloganlar atan göstericiler, “Kadınlara güvenin”, “Susturulmayı reddediyoruz”, “Kavanaugh’a hayır” yazılı dövizler taşıdı. Ayrıca göstericiler, cinsel taciz mağdurlarının seslerinin duyurulmasını talep etti.

FBI, CİNSEL SALDIRIYA İLİŞKİN RAPORU TESLİM ETTİ

Bu gelişmeler olurken Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Başkan Donald Trump’ın Yüksek Mahkeme üyeliğine aday gösterdiği yargıç Kavanaugh’la ile ilgili cinsel saldırı iddialarına ilişkin raporunu tamamladı. Cumhuriyetçiler, raporu “kapsamlı”, Demokratlar ise “yetersiz” buldu. FBI raporunun içeriği kamuoyuyla paylaşılmadı ancak 9 kişinin ifadesine başvurularak hazırlanan yaklaşık bin sayfalık raporu kapalı kapılar ardında güvenli bir odada inceleyen senatörler raporu değerlendirdi. Senato Adalet Komisyonu Başkanı Cumhuriyetçi Chuck Grassley, raporun “yanlış bir davranışa ilişkin bir ipucu” içermediğini söyledi. 

 

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X