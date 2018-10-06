YÜKSEK Mahkeme üyeliği için ABD Başkanı Donald Trump’ın aday gösterdiği Washington DC Temyiz Mahkemesi Yargıcı Brett Kavanaugh, hakkındaki cinsel taciz iddiaları nedeniyle önceki gün başkent Washington ve New York’ta protesto edildi. Kongre önünde toplanan göstericiler, Kavanaugh’un Yüksek Mahkeme adaylığının iptalini istedi. Protestoda yaşanan gerginlik sonucu 300’den fazla kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında ABD’li oyuncu Amy Schumer ve model Emily Ratajkowski'nin de olduğu öğrenildi.

"SUSTURULMAYI REDDEDİYORUZ" SLOGANLARI ATILDI

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre New York’ta 5. Cadde’de bulunan Trump Tower önünde düzenlenen gösteriye de çoğunluğu kadın yüzlerce kişi katıldı. Kavanaugh’un Yüksek Mahkeme adaylığının iptal edilmesi yönünde sloganlar atan göstericiler, “Kadınlara güvenin”, “Susturulmayı reddediyoruz”, “Kavanaugh’a hayır” yazılı dövizler taşıdı. Ayrıca göstericiler, cinsel taciz mağdurlarının seslerinin duyurulmasını talep etti.

FBI, CİNSEL SALDIRIYA İLİŞKİN RAPORU TESLİM ETTİ

Bu gelişmeler olurken Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Başkan Donald Trump’ın Yüksek Mahkeme üyeliğine aday gösterdiği yargıç Kavanaugh’la ile ilgili cinsel saldırı iddialarına ilişkin raporunu tamamladı. Cumhuriyetçiler, raporu “kapsamlı”, Demokratlar ise “yetersiz” buldu. FBI raporunun içeriği kamuoyuyla paylaşılmadı ancak 9 kişinin ifadesine başvurularak hazırlanan yaklaşık bin sayfalık raporu kapalı kapılar ardında güvenli bir odada inceleyen senatörler raporu değerlendirdi. Senato Adalet Komisyonu Başkanı Cumhuriyetçi Chuck Grassley, raporun “yanlış bir davranışa ilişkin bir ipucu” içermediğini söyledi.

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